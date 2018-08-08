Акции Сбербанка упали до апрельского минимума после публикации нового законопроекта об антироссийских санкциях

Акции Сбербанка упали до апрельского минимума после публикации нового законопроекта об американских санкциях в отношении России. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в ходе сегодняшних торгов снизилась больше чем на 4%.

Напомним, в апреле котировки серьезно упали после того, как США ввели санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов.

Согласно новому законопроекту предлагается запретить семи российским банкам проводить операции в США, а также заморозить их активы. В их числе Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и «Промсвязьбанк».