Акции Сбербанка упали до апрельского минимума после публикации нового законопроекта об антироссийских санкциях
Акции Сбербанка упали до апрельского минимума после публикации нового законопроекта об американских санкциях в отношении России. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в ходе сегодняшних торгов снизилась больше чем на 4%.
Напомним, в апреле котировки серьезно упали после того, как США ввели санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов.
Согласно новому законопроекту предлагается запретить семи российским банкам проводить операции в США, а также заморозить их активы. В их числе Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и «Промсвязьбанк».
Комментарии15
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askol2016 08 августа 2018 | 15:34
Путинской экономике пришли кранты!
sibbeast 08 августа 2018 | 15:39
askol2016: нашей экономике, россиян. Просто весь мир стучит нам по голове, мол проснитесь ребятки, вами управляют ничего не понимающие в развитии страны люди, проснитесь!
А мы спим дальше
pmasel 08 августа 2018 | 15:54
В Лондоне ГДР Сбера падали на 6%. У Эха когда надо экономический отдел спит. 10 летние ОФЗ продавались с доходностью аж 8%.
Если до конца недели рубль закрепиться выше 65руб/доллар. Значит сходим к 68, затем можем и 73- 75 взять.
roman_i_olga 08 августа 2018 | 16:01
pmasel:При Эльцине гиперинфляцию не напомните ??
hiryrg 08 августа 2018 | 16:06
sibbeast:Да кто там управляет то. Два шпиздика.
archibald_dandy_esquire 08 августа 2018 | 15:53
askol2016: " Путинской экономике пришли кранты!"
никакой экономики в пу-Раше нет
есть сплошное ограбление населения
воры надеются, что лично их это не коснётся, поэтому стараются украсть сколько можно перед бегством из страны - наверняка, уже заготовлены фальшивые документы на фигурантов санкций, пластические хирурги переведены в режим ожидания
kdv75 08 августа 2018 | 16:07
askol2016: В очередной раз, прошу заметить, пришли кранты. До коих пор это будет продолжаться?
Срочно продавайте акции Сбербанка и иже с ним. Кризис, кризисссссс!!!!!!
kaputvsemu 08 августа 2018 | 15:46
Смех искандеров гремит над россиюшкой.
Вот они чо делают, эти полезные животворящие санкции.
alekseeva_y 08 августа 2018 | 16:02
kaputvsemu: да они же только на пользу! :) Где там Жирик, почему не кричит: - давайте еще, больше санкций! :))
vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 15:51
Давно Россия не жила так плохо, как при Дональде и не зависела так сильно от Америки, как при Владимире Владимировиче...
На кого вообще работает Путин, наращивая экспорт нефти для заправки НАТО-их танков?
kp6ic 08 августа 2018 | 15:58
а зачем в госдуме лебезили перед конгрессменами тогда? зачем путин заискивает и лебизит перед трампом постоянно? выглядит все это пошло и мерзко, честно говоря.
zhrv 08 августа 2018 | 16:02
В ответ заморозим счета граждан?
hiryrg 08 августа 2018 | 16:04
Какая нехорошая новость...А я с дури еще в ихнем нпф состою, отчисляю...Говорил же сам себе - откладывай себе в баночку и делай заначки в только в $. Так нет же...Вот теперь и получи!
paulotto 08 августа 2018 | 16:06
Ответ росеи , будет жестким
sagen 08 августа 2018 | 16:07
Ой, господи, спаси и помилуй... Это же на сколько лет вперед все загадили? Кто же такую кучу санкций и когда отменит? Дохлую поправку Джексона-Веника (не Венедиктова, другого) и тут четверть века отменяли, но с каким скрипом с какими оговорками.