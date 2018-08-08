Тереза Мэй осудила Бориса Джонсона за высказывания в адрес мусульманских женщин
Премьер-министр Великобритании осудила бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона за высказывания в адрес мусульманских женщин. Ему следовало бы извиниться, — сказала Мэй.
Ранее Борис Джонсон сказал, что женщины в бурках (мусульманской одежде) похожи на «грабителя банка».
Комментарии12
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viktorova 08 августа 2018 | 15:10
Почтовые ящики всех стран, объединяйтесь.
andre_klimov 08 августа 2018 | 15:16
Правильно осудила. Это - прямое оскорбление грабителей!
sensei54 08 августа 2018 | 15:17
"- В моём доме не выражаться!
- А что я такого сказал?" (с)
novyrusich 08 августа 2018 | 15:55
sensei54: прогиб западных деятелей перед мусульманами впечатляет.
Скоро даже слово "мусульманин" употреблять будет нельзя.
А что сказал Джонсон такого криминального?
Бурка- это одежда скрывающая фигуру человека с ног до головы и скрывающая его лицо.
Естественно она подходит грабителям, которые не хотят, чтобы их опознали.
Джонсон это отметил. Он прав.
condor00 08 августа 2018 | 15:22
Дурак он и в Лондоне дурак.
lelikhaifski 08 августа 2018 | 15:23
И отдать мусульманским женщинам Англию. Лондон уже их там мэром исламист
viktorova 08 августа 2018 | 15:29
Отдать Англию, говорите...
Количество мусульман:
Россия - 23 миллиона
Франция – 5,8 миллионов
США – 7 миллионов
Германия – 3 миллиона
Италия – 1 миллион
Великобритания – 1,6 миллионов
polsan 08 августа 2018 | 15:31
viktorova: процентное соотношение к общему числу жителей в этих странах больше даст Вам информации )
viktorova 08 августа 2018 | 15:33
polsan: и вам тоже )
come_on 08 августа 2018 | 15:26
Пусть в знак протеста сама замотается в мусульманские тряпки.
olexa30 08 августа 2018 | 15:34
Нет, он таки молодец.
ed10075 08 августа 2018 | 15:37
Чего там осуждать, - прав Борис. Действительно, когда навстречу идет толпа в черных одеждах и закрытыми лицами, - никаких позитивных эмойций она не вызывает, и ассоциируется с грабителями.