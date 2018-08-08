Тереза Мэй осудила Бориса Джонсона за высказывания в адрес мусульманских женщин

Премьер-министр Великобритании осудила бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона за высказывания в адрес мусульманских женщин. Ему следовало бы извиниться, — сказала Мэй.

Ранее Борис Джонсон сказал, что женщины в бурках (мусульманской одежде) похожи на «грабителя банка».