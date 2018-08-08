ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе
Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.
Напомним, сначала заявку на проведение референдум подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса. Тогда КПРФ внесла повторный вопрос в другой версии, и он был одобрен.
Теперь инициативным группам предстоит выполнить все требования закона и пройти через сложные процедуры для организации референдума, — сказал «Эху Москвы» глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.
Он добавил, что есть угроза, что различные политические силы попытаются использовать тему референдума для достижения своих целей на выборах в сентябре этого года.
Комментарии2
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dx555 08 августа 2018 | 15:38
Требовать референдума по вопросу сроков пребывания на посту президента РФ. Заставить волей народа выполнять императивные нормы Конституции РФ в ч 3. ст.81. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Про не подряд Конституция умалчивает.
Из части третей убрать слово подряд. Два срока подряд или не подряд и все гуляй путин. Референдум является высшим непосредственным выражением власти народа. Никакая власть в России не имеет права запрещать проведение референдума, никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
novyrusich 08 августа 2018 | 16:02
Кажется у власти появилась "новая дебютная идея".
разрешить всем кто захочет проведение референдума о пенсионной реформе, а потом, когда заявок наберется штук двести сказать, что нельзя же проводить 200 референдумов по одному вопросу. И предложить всем заявителям самим договариваться между собой о формулировке вопроса.
И они будут договариваться лет 5-10.
А реформа пенсионная пойдет своим чередом.