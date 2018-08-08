ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе

Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.



Напомним, сначала заявку на проведение референдум подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса. Тогда КПРФ внесла повторный вопрос в другой версии, и он был одобрен.

Теперь инициативным группам предстоит выполнить все требования закона и пройти через сложные процедуры для организации референдума, — сказал «Эху Москвы» глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

Он добавил, что есть угроза, что различные политические силы попытаются использовать тему референдума для достижения своих целей на выборах в сентябре этого года.