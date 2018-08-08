ФАС предупредила о росте цен на бензин в связи с повышением с 1-го января налога на добавленную стоимость
Как заявил зам.главы ведомства Анатолий Голомолзин, в службе постоянно мониторят ситуацию. Устойчивость на рынке будет обеспечена. Он добавил, что на нефтяные цены оказывает влияние множество факторов. Налоговая составляющая – одна из значимых, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
grablu_rossiu 08 августа 2018 | 15:05
2002 – Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 – Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 – Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 – "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин" — считает Путин.
2007 – Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 – Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 – Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 – Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 – Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 – Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 – Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 – "В этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 – Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!).".
2016 – Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
2017 – "Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены (на бензин), и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы".
eduard1958 08 августа 2018 | 15:20
grablu_rossiu: Вы своим постом лишний раз доказали,что президент интересуется вопросом,делает все возможное для снижения цен(так же ,как он всячески против повышения пенсионного возраста),но
экономический блок правительства вставляет палки в колеса,принимает неправильные решения,выкручивает ему руки,хотя правильнее было бы открутить этому мерзавцу голову.
drtomsky 08 августа 2018 | 15:33
grablu_rossiu: 77% любят эту клизму.
vasyakirin 08 августа 2018 | 15:13
От чего это ФАС не предупреждает, о росте зарплат в реальном секторе экономики в связи с увеличением НДС?
encopresis 08 августа 2018 | 15:19
vasyakirin: В России есть реальная экономика???
zztop1960 08 августа 2018 | 15:31
vasyakirin: Повысятся цены на бензин , значит павысятся цены продукты и другие товары и услуги
polsan 08 августа 2018 | 15:21
Цены на бензин будут продолжать расти, медленно, но верно, пока не приблизятся к уровню цен Европе. Это произойдёт не сразу, конечно, но процесс уже давно пошёл. ) Цена на бензин в России в течение года может вырасти уже до 100 рублей за литр.
ostapbey 08 августа 2018 | 15:26
polsan: а вот в приличных Колумбиях по сравнению с Эмиратами цены падают.
Потому что им скрепы не мешают оказывается..
Даже..
tag188 08 августа 2018 | 15:24
Это и без ФАС было понятно, и даже без роста НДС.
johnywalker 08 августа 2018 | 15:27
Бездари у власти
lynat 08 августа 2018 | 15:43
Референдум проведите.)
agamasat 08 августа 2018 | 15:43
Давайте ребятки - грабьте население на свои яхты и дворцы (будущие музеи?), на свою охрану (фсб, армию и полицию), на ложь (кремлевские СМИ), на раздор во всем мире, на войны, вплоть до мировой (никак мировой пожар собрались раздуть, суки!?) - все идет к "прекрасному" вашему будущему и "будущему" всей страны со всем её населением - территории отчуждения и радиоактивной опасности.