ФАС предупредила о росте цен на бензин в связи с повышением с 1-го января налога на добавленную стоимость

Как заявил зам.главы ведомства Анатолий Голомолзин, в службе постоянно мониторят ситуацию. Устойчивость на рынке будет обеспечена. Он добавил, что на нефтяные цены оказывает влияние множество факторов. Налоговая составляющая – одна из значимых, — сообщает «Интерфакс».