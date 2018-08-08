ФАС оштрафует большую тройку операторов сотовой связи за нарушения в рамках дела о национальном роуминге
Федеральная антимонопольная служба оштрафует большую тройку операторов сотовой связи за нарушения в рамках дела о национальном роуминге. Размер штрафа пока не определён.
Ведущие операторы нарушили антимонопольное законодательство, объявил сегодня замглавы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Вопрос о санкциях решают в рамках кодекса административных правонарушений. Сумму, на которую оштрафуют операторов сотовой связи, определят в следующем месяце. ФАС в июле прошлого года объявила что большая тройка необоснованно взимает деньги с клиентов за внутрисетевой роуминг, поэтому его необходимо отменить.
Позднее ведомство возбудило антимонопольное дело сначала в отношении МТС и Мегафон, а затем Вымпелкома, бренда Билайн. В ФАС заявили, что компании не выполняют требования закона. Оказалось, что они вместо отмены роуминга ввели плату при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона, а также повысили стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по стране. Позавчера тройка операторов обещала отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Первым это намерен к 20-му августа сделать Билайн, за ним Мегафон и МТС. Они планируют отменить роуминг на территории России до конца сентября.
В ФАС не видят оснований для роста тарифов на связь после отмены внутрисетевого роуминга.
Комментарии4
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grablu_rossiu 08 августа 2018 | 15:03
Не поделились операторы-бизнесмены с коррупционерами во власти - штраф. Который отразится, конечно, на повышении тарифов связи.
allasc 08 августа 2018 | 15:09
штраф будет меньше прибыли от роуминга :) значит дело выгодное, роуминг оставят а откат будет называться - штрафом :)))))
vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 15:21
Прочитав "ФАС" инстинктивно подумал, что это опять что-то насчёт уважаемой Марии Захаровой и исполнения ею своих служебных обязанностей.
Репутация, блин...
income 08 августа 2018 | 15:56
В России что ли не рыночная экономика? ))