ФАС оштрафует большую тройку операторов сотовой связи за нарушения в рамках дела о национальном роуминге

Федеральная антимонопольная служба оштрафует большую тройку операторов сотовой связи за нарушения в рамках дела о национальном роуминге. Размер штрафа пока не определён.

Ведущие операторы нарушили антимонопольное законодательство, объявил сегодня замглавы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Вопрос о санкциях решают в рамках кодекса административных правонарушений. Сумму, на которую оштрафуют операторов сотовой связи, определят в следующем месяце. ФАС в июле прошлого года объявила что большая тройка необоснованно взимает деньги с клиентов за внутрисетевой роуминг, поэтому его необходимо отменить.

Позднее ведомство возбудило антимонопольное дело сначала в отношении МТС и Мегафон, а затем Вымпелкома, бренда Билайн. В ФАС заявили, что компании не выполняют требования закона. Оказалось, что они вместо отмены роуминга ввели плату при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона, а также повысили стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по стране. Позавчера тройка операторов обещала отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Первым это намерен к 20-му августа сделать Билайн, за ним Мегафон и МТС. Они планируют отменить роуминг на территории России до конца сентября.

В ФАС не видят оснований для роста тарифов на связь после отмены внутрисетевого роуминга.