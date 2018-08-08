Авиакомпания «Победа» с конца октября сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах
Как говорится в сообщении компании, она вынуждена пойти на такую меру из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за сутки до вылета, останется бесплатной. В заграничном аэропорту придется заплатить 25 евро.
Комментарии5
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olegleon 08 августа 2018 | 14:37
"она вынуждена пойти на такую меру из-за резкого роста цен на авиатопливо."
я не авиатор и потому не понимаю взаимосвязь между ценой топлива и регистрацией в аэропорту. там на стойках авиатопливо потребляют?
rogerrabbit 08 августа 2018 | 14:41
olegleon: взаимосвязь между ценой топлива и регистрацией в аэропорту. там на стойках авиатопливо потребляют?
да
причем это происходит исключительно в зарубежных аэропортах
i_c_e 08 августа 2018 | 14:42
olegleon: Нет, просто придумали ещё что-то, за что в законе не запрещено деньги драть. Ну и решили драть. Вот только кассы они как собираются организовывать в иностранных аэропортах непонятно.
i_c_e 08 августа 2018 | 14:40
Не, ну уникальные крохоборы и жулики в «Победе». Ладно, багаж объясняли тем, что, мол, несправедливо одинаково платить публике с багажом и без. А с регистрацией-то что можно придумать — кто-то регистрируется а кто-то нет? Они меня регистрируют, и я же за это должен платить. Да не регистрируйте!
orein51 08 августа 2018 | 14:40
это та компашка, которая в пустом самолете что б пересадить ребенка на место рядом с мамой берет 100 д.?