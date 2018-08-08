Почти 90 иностранных телеканалов, в том числе и российские, лишились права ретрансляции на территории Казахстана
Об этом сообщается на сайте Министерства информации и коммуникаций республики. По закону, который вступил в силу в январе, в течение полугода теле— и радиоканалы должны были зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или зарегистрировать свое представительство. В числе телеканалов, не выполнивших требование закона, оказались, в частности, НТВ, «Дождь», RT и другие.
Комментарии2
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olegleon 08 августа 2018 | 14:35
"...и другие"
"Sky News
Fox News Channel
Bloomberg Television
France 24
CNBC
Интер плюс...."
pmasel 08 августа 2018 | 14:42
olegleon: Говно вопрос. Если интернет открыт смотреть можно все что угодно. У меня плейлист на 1500 каналов, в том числе все премиумные что есть в России. И за бесплатно. )))