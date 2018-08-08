Почти 90 иностранных телеканалов, в том числе и российские, лишились права ретрансляции на территории Казахстана

Об этом сообщается на сайте Министерства информации и коммуникаций республики. По закону, который вступил в силу в январе, в течение полугода теле— и радиоканалы должны были зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или зарегистрировать свое представительство. В числе телеканалов, не выполнивших требование закона, оказались, в частности, НТВ, «Дождь», RT и другие.