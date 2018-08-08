ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе

Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.

Напомним, сначала заявку на проведение референдум подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса. Тогда КПРФ внесла повторный вопрос в другой версии, и он был одобрен.

Вряд ли всем трем группам удастся пройти через все процедуры и выполнить все требования для регистрации в ЦИК, — сказала журналистам секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Напомним, свои вопросы для рассмотрения соответствию законодательству в ЦИК представили группа от кандидата в мэры столицы от «СР» Ильи Свиридова, Алтайская краевая региональная подгруппа от КПРФ и инициативная группа из Подмосковья.