ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе
Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.
Напомним, сначала заявку на проведение референдум подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса. Тогда КПРФ внесла повторный вопрос в другой версии, и он был одобрен.
Вряд ли всем трем группам удастся пройти через все процедуры и выполнить все требования для регистрации в ЦИК, — сказала журналистам секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Напомним, свои вопросы для рассмотрения соответствию законодательству в ЦИК представили группа от кандидата в мэры столицы от «СР» Ильи Свиридова, Алтайская краевая региональная подгруппа от КПРФ и инициативная группа из Подмосковья.
Комментарии1
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peresvet73 08 августа 2018 | 14:44
КПРФ совместно с ЦИК подготовили подлый вопрос в котором есть понятие "страховая пенсия". Впоследствии, можно будет ввести новое понятие, для большинства, а под гарантиями страховой пенсии оставить незначительное число граждан. Так будут обойдены предсказуемые результаты референдума.