Омский «Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона КХЛ в Балашихе
Домашняя арена клуба находится в аварийном состоянии.
О том, что у Омск-Арены существуют серьезные проблемы, выяснилось в ходе косметического ремонта в межсезонье. Огромные трещины, идущие по полу, а также вверх от фундамента вынудили эвакуировать работников и закрыть арену. В данный момент в здании работает специальная комиссия. Которая пытается определить масштабы бедствия.
В качестве замены домашнего стадиона Авангард рассматривал арены в Красноярске, Мытищах и Балашихе. В итоге выбор пал на последнюю. Где уже имеется вся инфраструктура для большого хоккея. И не проводятся другие мероприятия.
При этом в клубе подчеркивают: команда обязательно вернется в Омск. И выразили надежду, что, не смотря на вынужденный переезд Авангард не останется без поддержки.
Добавим, что еще одна омская Арена – СКК имени Блинова — из-за технических проблем не способна принимать матчи КХЛ.
Комментарии2
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vilingrad 08 августа 2018 | 14:17
В итоге выбор пал на последнюю. Где уже имеется вся инфраструктура для большого хоккея. И не проводятся другие мероприятия. "
Дрмашние стены не помогут. А скоро пойдут свои трещины. Потом все завалится. Кхл- тупые идиоты:)
apels 08 августа 2018 | 14:28
Стыдоба. У города миллионника нет стадиона! Более того, у нас не только ледового стадиона нет, не и нормального легкоатлетического - футбольного стадиона. А ЧМ по футболу - огромную потемкинскую деревню проводим :) Про какой спорт можно говорить?