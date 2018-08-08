Омский «Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона КХЛ в Балашихе

Домашняя арена клуба находится в аварийном состоянии.

О том, что у Омск-Арены существуют серьезные проблемы, выяснилось в ходе косметического ремонта в межсезонье. Огромные трещины, идущие по полу, а также вверх от фундамента вынудили эвакуировать работников и закрыть арену. В данный момент в здании работает специальная комиссия. Которая пытается определить масштабы бедствия.

В качестве замены домашнего стадиона Авангард рассматривал арены в Красноярске, Мытищах и Балашихе. В итоге выбор пал на последнюю. Где уже имеется вся инфраструктура для большого хоккея. И не проводятся другие мероприятия.

При этом в клубе подчеркивают: команда обязательно вернется в Омск. И выразили надежду, что, не смотря на вынужденный переезд Авангард не останется без поддержки.

Добавим, что еще одна омская Арена – СКК имени Блинова — из-за технических проблем не способна принимать матчи КХЛ.