Экс-мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон отказался извиняться за шутку о женщинах в исламской одежде

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон отказался извиняться за свою шутку о женщинах в исламской одежде, которую некоторые из его коллег сочли оскорбительными для мусульманок, сообщают британские СМИ.

В статье для газеты «Дейли Телеграф» Джонсон высказался против законодательного запрета на платье, закрывающее лицо, как это было недавно сделано в Дании, заметив при этом, что для него такой элемент мусульманской одежды как бурка, цитата, «выглядит по-дурацки». Экс-мэр и министр попал под волну критики, заявив в публикации, что мусульманки, закрывающие голову и лицо, «похожи на почтовые ящики» и сравнив их одежду с «костюмами грабителей банков» (цитаты по сайту Би-Би-Си).

Коллега Джонсона, председатель Консервативной партии Брэндон Люис потребовал от него извинений перед мусульманами, а бывшая глава фракции, первая женщина-мусульманка в британском парламенте Саида Варси призвала принять против политика дисциплинарные меры. Парламентарий высказала свое возмущение тем, что Джонсон, который по некоторым данным, стремится занять пост лидера партии, «использует мусульманскую тему для политических игр».

Борис Джонсон также выступил за введение дресс-кода в частных компаниях и учреждениях правительства.