Экс-мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон отказался извиняться за шутку о женщинах в исламской одежде
Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон отказался извиняться за свою шутку о женщинах в исламской одежде, которую некоторые из его коллег сочли оскорбительными для мусульманок, сообщают британские СМИ.
В статье для газеты «Дейли Телеграф» Джонсон высказался против законодательного запрета на платье, закрывающее лицо, как это было недавно сделано в Дании, заметив при этом, что для него такой элемент мусульманской одежды как бурка, цитата, «выглядит по-дурацки». Экс-мэр и министр попал под волну критики, заявив в публикации, что мусульманки, закрывающие голову и лицо, «похожи на почтовые ящики» и сравнив их одежду с «костюмами грабителей банков» (цитаты по сайту Би-Би-Си).
Коллега Джонсона, председатель Консервативной партии Брэндон Люис потребовал от него извинений перед мусульманами, а бывшая глава фракции, первая женщина-мусульманка в британском парламенте Саида Варси призвала принять против политика дисциплинарные меры. Парламентарий высказала свое возмущение тем, что Джонсон, который по некоторым данным, стремится занять пост лидера партии, «использует мусульманскую тему для политических игр».
Борис Джонсон также выступил за введение дресс-кода в частных компаниях и учреждениях правительства.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ua_bank 08 августа 2018 | 14:16
Странно, что этого пидора волнуют женщины, тем более мусульманские.
ostapbey 08 августа 2018 | 14:20
ua_bank: а федераст Слуцкий бы смог..
И извиниться и снова пощупать..
Хозяин России разрешил же.
ua_bank 08 августа 2018 | 14:29
ostapbey: Сразу видно человека из этих, всех пидоров знает поименно.
Как там дела на бывшей родине, как европейский шлях? Всю вату перебили или осталось трохи? Грывня как? Крепчает?
ostapbey 08 августа 2018 | 14:35
ua_bank: нууу раз и сам федераст луцкий тебя знает..
То ты пидор знатный.
Полноприводный на ниве небось?
В позе Федерации даже??
viktorova 08 августа 2018 | 14:42
Молодец, Борис! Отжег не по детски! Почтовые ящики! Я валяюсь!
novyrusich 08 августа 2018 | 14:43
ua_bank: Ну тебе то лучше знать, что волнует пидоров, т.к. ты их яркий представите6ль.
А Джонсон мужик5 в самом соку и бабы е7о интересуют.
тем более южная кровь в нем, перс частично.
Но вот истерика некоторых толерастов, конечно, доставляет.
Джонсон высказал свое мнение об одежде, почему он не имеет право это сделать?
А если бы он высмеял ношение цилиндра, тоже истерика бы была в защиту аристократов?
irinaapril 08 августа 2018 | 14:16
О Боже, у нас депутаты немедленно заступаются за своего коллегу, который журналисткам под юбку лезет, а тут человеку нельзя высказать собственное мнение о том, что он думает об одежде.Уверена в том, что мусульманам в Великобритании разрешается отпускать любые комментарии насчёт одежды христианок.Всё-таки таких перегибов не должно быть.
accyapa 08 августа 2018 | 14:43
За что извиняться!?
И в самом деле в этих джихадах Мусульманские бабы похожи на грабителей банков.
Помним помним, как Абдула надел на себя бельё Гюльчитай и подло зарезал Петруху.