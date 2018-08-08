В Казахстане прекратят вещание 88 иностранных телеканалов, не прошедших процедуру регистрации
Среди попавших под запрет оказались, в частности, «Дождь» и RT.
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Среди попавших под запрет оказались, в частности, «Дождь» и RT.
Комментарии5
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seryj_wolk 08 августа 2018 | 14:16
Медленно, но уверенно выпирают прочь рашку-говняшку. (с)
ua_bank 08 августа 2018 | 14:21
seryj_wolk: Правильно, что выперли либерастный Дождь и RT на английском (казахи в массе своей не знают этот язык), зато все остальные российские каналы остались.)))))))))))))))))))))))
skuull 08 августа 2018 | 14:23
seryj_wolk: на говно Дожде один хрен одна ложь, правильно, товарищ, что им пендаля отвесили.
olegleon 08 августа 2018 | 14:29
seryj_wolk: как же тебе легко быть дебильчиком )))
"Sky News
Fox News Channel
Bloomberg Television
France 24
CNBC
Интер плюс...."
сколько российских каналов )))
olegleon 08 августа 2018 | 14:23
"В их числе оказались такие телеканалы как НТВ Плюс 3D, Дождь, Russia Today TV, Радость моя, Nautical Channel (Морской), музыкальные и развлекательные каналы MUSICBOX, RU.TV, Fashion TV, THT-Comedy, Боец."