Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов, — сообщает РИА со ссылкой на данные биржи. Ранее стало известно о требовании нескольких американских сенаторов ввести санкции в отношении основного владельца «Системы», Владимира Евтушенкова. Госдепартамент обещает изучить этот вопрос.

На московской бирже акции АФК «Система» в первые минуты торгов подешевели на 4,5%, но затем частично отыграли потери.