Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов
Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов, — сообщает РИА со ссылкой на данные биржи. Ранее стало известно о требовании нескольких американских сенаторов ввести санкции в отношении основного владельца «Системы», Владимира Евтушенкова. Госдепартамент обещает изучить этот вопрос.
На московской бирже акции АФК «Система» в первые минуты торгов подешевели на 4,5%, но затем частично отыграли потери.
Комментарии2
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vilingrad 08 августа 2018 | 14:15
Когда в Вашингтоне отрыжка, в России неудержимая срачка:)
holic 08 августа 2018 | 14:24
Сбер тоже летит
Сбербанк -4,6%