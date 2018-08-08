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14:09, 08 августа 2018

Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов

Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов, — сообщает РИА со ссылкой на данные биржи. Ранее стало известно о  требовании нескольких американских сенаторов ввести санкции в отношении основного владельца «Системы», Владимира Евтушенкова. Госдепартамент обещает изучить этот вопрос.

На московской бирже акции АФК «Система» в первые минуты торгов подешевели на 4,5%, но затем частично отыграли потери.

Комментарии

2

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vilingrad 08 августа 2018 | 14:15

Когда в Вашингтоне отрыжка, в России неудержимая срачка:)

holic 08 августа 2018 | 14:24

Сбер тоже летит
Сбербанк -4,6%

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