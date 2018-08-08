Единый механизм санкций США против России предлагает ввести новый американский законопроект
Документ предлагает объединить все ограничительные меры, которые принимали отдельными актами в последние годы.
В правительстве США должен быть создан «санкционный координационный офис», он объединит политические и экономические санкции, а также займется их согласованием с Евросоюзом, сказано в проекте закона, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». Документ обращен к Дональду Трампу и требует от президента США поддержать усилия по недопущению вмешательства России в работу американских госучреждений.
Законопроект указывает Трампу о необходимости призвать Россию вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии. Президент США должен сделать все возможное для того, чтобы Москва перестала оказывать помощь президенту Сирии Башару Асаду, отмечается в законопроекте о санкциях. Документ содержит предложение по вопросу о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Проект закона вводит экономические ограничения, среди них запрет на операции в США для семи российских банков, в том числе, Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Финансовые меры предусматривают фактический запрет на операции с российским госдолгом. Политические включают пункт по поиску активов и личного состояния Владимира Путина.
Новый законопроект о санкциях против России подготовила группа сенаторов, в том числе Линдси Грэм и Бен Кардин.
Комментарии3
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pmasel 08 августа 2018 | 14:12
Рубль испугался и подешевел до уровней конца ноября 2016 года.
ostapbey 08 августа 2018 | 14:17
Соберет ли Жирировский своих коллег на бутылочку шампанского напитка??
А то Симонян, подрабатывающая икурьером уже подвесила американский флаг над выпивкой..
Слова песни по такому случаю с ночи до зари :
.
.Быстры, как волны дни нашей жизни,
Что день, то короче к могиле наш путь...
Налей, налей, товарищ, заздравную чару...
Бог знает, что с нами случится впереди...
По рюмочке, по маленькой
Тирлинь бом-бом, тирлинь бом-бом,
По маленькой, по маленькой, чем поят лошадей.
Динь-динь, динь-динь стаканчики,
Буль-буль, буль-буль бутылочки,
Динь-динь, динь-динь стаканчики,
Буль-буль, буль-буль бутылочки.
antchr 08 августа 2018 | 14:26
KOKOM?