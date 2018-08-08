Единый механизм санкций США против России предлагает ввести новый американский законопроект

Документ предлагает объединить все ограничительные меры, которые принимали отдельными актами в последние годы.

В правительстве США должен быть создан «санкционный координационный офис», он объединит политические и экономические санкции, а также займется их согласованием с Евросоюзом, сказано в проекте закона, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». Документ обращен к Дональду Трампу и требует от президента США поддержать усилия по недопущению вмешательства России в работу американских госучреждений.

Законопроект указывает Трампу о необходимости призвать Россию вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии. Президент США должен сделать все возможное для того, чтобы Москва перестала оказывать помощь президенту Сирии Башару Асаду, отмечается в законопроекте о санкциях. Документ содержит предложение по вопросу о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Проект закона вводит экономические ограничения, среди них запрет на операции в США для семи российских банков, в том числе, Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Финансовые меры предусматривают фактический запрет на операции с российским госдолгом. Политические включают пункт по поиску активов и личного состояния Владимира Путина.

Новый законопроект о санкциях против России подготовила группа сенаторов, в том числе Линдси Грэм и Бен Кардин.