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14:06, 08 августа 2018

Активисты проведут два митинга в Петербурге против повышения пенсионного возраста

Один из них организуют сторонники Алексея Навального, второй – местная оппозиция.

Заявку на проведение митинга 9 сентября сторонники Алексея Навального подадут через две недели. Пока штаб оппозиционера в Петербурге рассматривает три возможных места проведения акции, одно из них – Марсово поле, два других не разглашаются. Второй митинг предварительно запланирован на 15 сентября, его организовывают представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партии Роста», а также члены профсоюзов. Глава городского штаба Навального Денис Михайлов сказал, что активисты будут готовы присоединиться к оппозиционерам, если последние дадут им возможность высказаться.

Михайлов также добавил, что активисты проведут митинг, даже если его не согласуют в Смольном. В свою очередь депутат Борис Вишневский, один из организаторов мероприятия, запланированного на 15 сентября, считает, что митинговать в единый день голосования не стоит. Ничего, кроме проблем, штаб Навального не добьется, сказал он.

Вишневский также не исключает возможности проведения митинга на Марсовом поле. Напомним, ранее Смольный исключил это место из списка гайд-парков.

Сторонники Алексея Навального планируют провести митинги почти в пятидесяти городах России.

Комментарии

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radionews 08 августа 2018 | 14:14

Хорошее занятие для русских мудрецов: закон примут 3 сентября, утвердят 5, президент подпишет 6-го.
А вы выходите, выходите, имеете право, а как же!!

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