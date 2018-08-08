ЦИК одобрил формулировки вопросов на референдум о повышении пенсионного возраста

С инициативой о проведении голосования выступили сразу три инициативные группы.

Заявки на проведение референдума подавали отделение КПРФ в Алтайском крае, Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями, а также группа под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова. ЦИК решил одобрить все три заявки, передает ТАСС. Формулировки вопросов отличаются незначительно – во всех случаях спрашивают о согласии на то, чтобы пенсионный возраст не повышался.

Теперь инициативным группам предстоит выполнить все требования закона и пройти через сложные процедуры для организации референдума, — сказал «Эху москвы» глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

Право провести референдум получит та группа, которая первой зарегистрирует отделения в половине российских регионов, то есть 43 филиала. После этого инициаторам голосования предстоит собрать два миллиона подписей в поддержку референдума, но не больше 50 тысяч в одном регионе.

В соответствии с законопроектом, предложенным правительством, пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен до 65 лет, а для женщин – до 63.