ЦИК одобрил формулировки вопросов на референдум о повышении пенсионного возраста
С инициативой о проведении голосования выступили сразу три инициативные группы.
Заявки на проведение референдума подавали отделение КПРФ в Алтайском крае, Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями, а также группа под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова. ЦИК решил одобрить все три заявки, передает ТАСС. Формулировки вопросов отличаются незначительно – во всех случаях спрашивают о согласии на то, чтобы пенсионный возраст не повышался.
Теперь инициативным группам предстоит выполнить все требования закона и пройти через сложные процедуры для организации референдума, — сказал «Эху москвы» глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.
Право провести референдум получит та группа, которая первой зарегистрирует отделения в половине российских регионов, то есть 43 филиала. После этого инициаторам голосования предстоит собрать два миллиона подписей в поддержку референдума, но не больше 50 тысяч в одном регионе.
В соответствии с законопроектом, предложенным правительством, пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен до 65 лет, а для женщин – до 63.
Комментарии3
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karachenkov1 08 августа 2018 | 14:11
вопрос: хотите ли вы чтобы размер пенсии был увеличен? ( а внизу мелким почти невидимым шрифтом : при том что возраст выхода на пенсию чуточку изменится )
n_a_t_a7777777 08 августа 2018 | 14:17
Хотите ли вы , чтобы господина Ведмедева с его идиотскими реформами отправили в отставку??? Вся страна ждёт!
om7 08 августа 2018 | 14:23
А формулировки ответов тоже одобрил?