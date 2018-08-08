"США призывают Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии"

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

10 лет назад, 8-го августа 2008-го года, Россия вступила в конфликт с Грузией на стороне Южной Осетии и Абхазии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска продвинулись вглубь территории Грузии и остановились в 80-ти километрах от Тбилиси. Продвижение российских войск остановили угрозы со стороны США, — заявил в эфире «Эха Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В свою очередь спецпредставитель президента России Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту» заявил, что российские военные не собирались брать Тбилиси, так как никакого смысла в этом не было. Иванов утверждает, что США неофициально признали Михаила Саакашвили инициатором войны. Иванов ссылается на бывшего госсекретаря Кондолизу Райс, которая, по его словам, в частных беседах утверждала, что американцы «ни при чем и что Саакашвили сорвался с поводка».

Начавшаяся 10 лет назад молниеносная война с Грузией значительно повлияла на внешнюю и внутреннюю политику России, — пишет в редакционной статье газета «Ведомости».

59% россиян, опрошенных «Левада-центром» в июле этого года, считают, что российское руководство в конфликте с Грузией сделало все возможное, чтобы не допустить кровопролитие. 22% считают, что Россия поддалась на провокацию и позволила вовлечь себя в конфликт. 4% респондентов уверены, что российское руководство разжигало грузино-осетинский конфликт ради достижения своих геополитических интересов, — пишут «Ведомости».