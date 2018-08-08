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Эксклюзив Эха 14:00, 08 августа 2018

США призывают Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

10 лет назад, 8-го августа 2008-го года, Россия вступила в конфликт с Грузией на стороне Южной Осетии и Абхазии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска продвинулись вглубь территории Грузии и остановились в 80-ти километрах от Тбилиси. Продвижение российских войск остановили угрозы со стороны США, — заявил в эфире «Эха Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В свою очередь спецпредставитель президента России Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту» заявил, что российские военные не собирались брать Тбилиси, так как никакого смысла в этом не было. Иванов утверждает, что США неофициально признали Михаила Саакашвили инициатором войны. Иванов ссылается на бывшего госсекретаря Кондолизу Райс, которая, по его словам, в частных беседах утверждала, что американцы «ни при чем и что Саакашвили сорвался с поводка».
Начавшаяся 10 лет назад молниеносная война с Грузией значительно повлияла на внешнюю и внутреннюю политику России, — пишет в редакционной статье газета «Ведомости».

59% россиян, опрошенных «Левада-центром» в июле этого года, считают, что российское руководство в конфликте с Грузией сделало все возможное, чтобы не допустить кровопролитие. 22% считают, что Россия поддалась на провокацию и позволила вовлечь себя в конфликт. 4% респондентов уверены, что российское руководство разжигало грузино-осетинский конфликт ради достижения своих геополитических интересов, — пишут «Ведомости».

Комментарии

19

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olegleon 08 августа 2018 | 14:04

а Саакашвили не заявил как быстро бежали грузинские военные? У.Болт за ними не успел бы.

dataan 08 августа 2018 | 14:34

"США призывают Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии"

:))))))))))))))))))))
:)))))))))))))))))) Ох и клоуны в пиндосне
:)))))))))))))))))))))))))

skuull 08 августа 2018 | 14:05

4% либерастов-подпиндосников, которые всегда против России...
Что же они себе 14% приписывают?)

zztop1960 08 августа 2018 | 14:24

skuull: 4 % - 14 % Столько же немцев было против Гитлера , а 90 % были за Гитлера и его политику

agamasat 08 августа 2018 | 14:36

skuull: почему, против россии? Наоборот, за - россию. 96% - подкремлевские рабы, или, иначе - тупые орки.

dorin1987 08 августа 2018 | 14:06

Сейчас у ымперцев РФ пена ртом пойдет...
А как же - построить туалеты в школах ымперство им не позволяет, а держать подонков с гражданством РФ в чужих странах ради убийств местного населения - это да, ымперия РФ такого не позволит, ага!

liberastanakol 08 августа 2018 | 14:34

dorin1987: Прокладки на Йехе тоже негодують....

sg94 08 августа 2018 | 14:08

Так Россия тоже призывала не бомбить Югославию и не размещать американские базы в Косово. Не послушали. "Нет теперь закону" (с) Собственно его никогда и не было, всегда был прав более сильный. Но хотя бы раньше не пытались так лицемерно обвинять других за то, что сами делают без зазрения совести
Лживые заокеанские ублюдки еще испытают эот на своей шкуре, когда китайцы или еще кто будут их бомбить за геноцид индейцев и похищение негров..

vetsurgeon 08 августа 2018 | 14:32

sg94: китайцы будут бомбить американцев за геноцид индейцев??!! капец ты конченый дебил даже ешё больше чем patrick или timwlad….

agamasat 08 августа 2018 | 14:12

Только 4% процента россиян трезвы.( Но именно эти проценты и должны управлять страной, если мы хотим быть успешны и благополучны!

sg94 08 августа 2018 | 14:20

agamasat:
А оставшиеся 96% будут сотять и смотреть как вы управляете? Не боишься, малыш, что им это не понравиться? Или расчитываешь на чью то помощь? Тогда так честно и пиши: мы должны быть прокладкой между добрым заморским господином и Россией, если хотим чтобы именно мы 4% были успешны и благополучны... Только если не знаешь, мальчик, спроси у девочек. Использованные прокладки выкидывают ..

dorin1987 08 августа 2018 | 14:23

_: /А оставшиеся 96% будут сотять и смотреть/ - Ну, как и сейчас. 86% рукоплещут мерзости режима царька РФ, и просят еще - лугандон то, или повышение НДС, без разницы.

perestarok 08 августа 2018 | 14:31

dorin1987: "Ну, как и сейчас. 86% рукоплещут мерзости режима царька РФ"

Насчёт мерзости - это Ваше субъективное мнение.

dorin1987 08 августа 2018 | 14:35

_: /это Ваше субъективное мнение./ - Отнюдь, объективное. Ибо все, что творит царек РФ и его шобла на мировой арене и внутри ымперии РФ есть мерзость. То, что Вы это не воспринимаете, как мерзость - Ваше субъективное восприятие.

puteshestvennik 08 августа 2018 | 14:33

sg94: Сейчас управляет от силы 1% а большинство остальных действительно стоят и смотрят.

agamasat 08 августа 2018 | 14:39

sg94: оставшиеся - просто пасущиеся стада, жующие травку. Куда их направить, тем и будут.

mihakr 08 августа 2018 | 14:41

agamasat:
/Только 4% процента россиян трезвы.( Но именно эти проценты и должны управлять страной, если мы хотим быть успешны и благополучны! /

4% - это обычные предатели, которые в России всегда были. Даже число военнослужащих перешедших на строну гитлеровцев во Второй Мировой составляло примерно 3,5 - 4% от общего числа армии.

И если эти 4% каким-то чудом придут к власти, то вряд ли мы будем успешны и благополучны. В лучшем случае нас ждет нищета и бесправие 90-х, в худшем не будет вообще ни страны, ни населения, в том числе и вас.

(комментарий скрыт)

tttaaannne 08 августа 2018 | 14:25

Московский оккупант привык убивать и воровать. В этом их "вяличие".

jamba 08 августа 2018 | 14:38

Современная Россия никогда на это не пойдет. Конфликты и нестабильность в приграничных территориях, ей необходимы как воздух. Они помогают удерживать все конструкцию власти. Это не ново, примерно тоже самое, делал СССР. Без внешних угроз, авторитарные режимы не выживают!

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