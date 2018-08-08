Собянин: Новый учебный год начнется в московских школах 3-го сентября

Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что перенос начала учебы связан с тем, что 1 сентября в этом году приходится на субботу, которая несколько лет является неучебным днем в Москве. Таким образом, отмечает РБК, Собянин поставил точку в спорах о дате проведения торжественных линеек. Ранее департамент образования Москвы оставил решение о первом учебном дне на усмотрение школьных администраций.