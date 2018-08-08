Собянин: Новый учебный год начнется в московских школах 3-го сентября
Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что перенос начала учебы связан с тем, что 1 сентября в этом году приходится на субботу, которая несколько лет является неучебным днем в Москве. Таким образом, отмечает РБК, Собянин поставил точку в спорах о дате проведения торжественных линеек. Ранее департамент образования Москвы оставил решение о первом учебном дне на усмотрение школьных администраций.
Комментарии2
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cobakevich 08 августа 2018 | 14:01
У оленей Новый год начинается в марте, когда ягель растет.
Поэтому всем на ягель.
irinaapril 08 августа 2018 | 14:18
Почему несколько лет?Мой сын отучился в школе без всяких учебных дней в субботу.Собянин и здесь себе хочет приписать заслугу, мол, дети отдыхают по субботам, проводят выходные с семьёй.