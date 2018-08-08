Почти 90 иностранных телеканалов, в том числе и российские, лишились права ретрансляции на территории Казахстана
Об этом сообщается на сайте Министерства информации и коммуникаций республики. По закону, который вступил в силу в январе, в течение полугода теле— и радиоканалы должны были зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или зарегистрировать свое представительство. В числе телеканалов, не выполнивших требование закона, оказались, в частности, НТВ, «Дождь», RT и другие.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorova 08 августа 2018 | 13:37
Будет Захарова верещать, что ограничивают свободу слова в Казахстане?
olegleon 08 августа 2018 | 13:44
viktorova: с чего это? из-за "Дождя"?
allasc 08 августа 2018 | 13:47
olegleon: НТВ!!!
olegleon 08 августа 2018 | 13:59
allasc: с этим пусть Газпром разбирается.
pmasel 08 августа 2018 | 14:08
Маргоше кислород перекрыли. Русофобы!
indeezjoe 08 августа 2018 | 13:48
Елбасы предохраняется... На всякий случай от всех... Возраст, знаете ли...
;-))
vilingrad 08 августа 2018 | 14:08
Российские каналы надо запрещать, как порнографию- чтобы детки раньше времени не развратились:)
apels 08 августа 2018 | 14:10
Стоит у ТВ- каналов спросить почему они этого не сделали.
cobakevich 08 августа 2018 | 14:12
Пора Епрста увольнять, никуя не справляется ...