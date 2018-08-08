В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций
Об этом пишет газета «Коммерсант». Авторы инициативы предлагают признать Россию спонсором терроризма и отыскать зарубежные активы Владимира Путина. Согласно документу Россия должна «вернуть Крым под контроль правительства Украины» и прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада, а также сепаратистов в Грузии и Молдавии. В Белом доме должен быть создать санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами.
Комментарии22
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prof57 08 августа 2018 | 13:38
Вот пильщики то бюджетов американские - они уже потратили миллиард на поиски нескольких рублей Путина.... нуачо, таперича надо на поиски выделить 100 мильярдов.... искать, так искать.... ФРС закрыть и провести ревизию - скока там денег Путина.
r88w556xl4 08 августа 2018 | 13:40
Бешеный американский принтер никак не успокоится в своём маниакальном стремлении нагадить России.
ltvjrhfn2 08 августа 2018 | 13:45
r88w556xl4:
да, оборзели, почувствовали слабину. Когда у них был страх, реальный страх за свою жизнь, за возможное начало войны - вели себя скромнее, адекватнее. Сейчас этот страх исчез, и эти ублюдки распоясались.
oldpartizan 08 августа 2018 | 13:51
центробанк рф уже отреагировал?
pmasel 08 августа 2018 | 14:02
oldpartizan: Да, рубль с начала торгов подешевел на 2%. Нефть то же смотрит вниз. Где эховские аналитики?
vezdehod 08 августа 2018 | 14:06
ltvjrhfn2:
да, оборзели, почувствовали слабину. Когда у них был страх, реальный страх за свою жизнь, за возможное начало войны - вели себя скромнее, адекватнее. Сейчас этот страх исчез, и эти ублюдки распоясались.
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Видимо ты одной ногой в могиле и тебе не страшно подыхать - тогда "Можем повторить".
nigelliri56 08 августа 2018 | 14:23
ltvjrhfn2: А вы войны не боитесь? За свою жизнь не опасаетесь? За жизнь своих детей, близких? Или вы, может быть, наоборот о ней мечтаете, о третьей мировой термоядерной, с лихим плешивым царьком во главе, который не боится никаких ядерных и термоядерных войн, спрятавшись в подземный бункер? Угробить американцев, чтоб не борзели вместе с собой и окружающим миром. Так ведь?
vezdehod 08 августа 2018 | 14:02
r88w556xl4:
Бешеный американский принтер никак не успокоится в своём маниакальном стремлении нагадить России.
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Действительно...Начали брать пример с нашей Дуры - Редиски.
vilingrad 08 августа 2018 | 14:12
r88w556xl4: indeezjoe: ltvjrhfn2: r88w556xl4: prof57: нескольких рублей Путина"
Во дурак... там точно несколько твоих рублей, которые уже Путина. С каждого ватана по несколько рублей- Володеньке молекулярный завтрак:)
Портянкам не нравится... точнее, не положено... еще точнее- на улицу выкинут...
Сколько же вас здесь, обмылков!
danko1 08 августа 2018 | 13:39
Гаага для отца кремлевской мафии и коррупции всё ближе.
Какая же мразь захватила власть в России.
ltvjrhfn2 08 августа 2018 | 13:47
danko1:
давай, старуха, иди пять центов свои получи в кассе, только не монди уже здесь..
holic 08 августа 2018 | 13:43
64,5610 +1,0598 +1,67%
Это рубль сейчас, если шо....
r88w556xl4 08 августа 2018 | 13:45
holic: Ты там за своей гривной следи.
holic 08 августа 2018 | 13:49
r88w556xl4: Чувак, ты на 2 процента обеднел с утра, нах тебе гривна?
r88w556xl4 08 августа 2018 | 13:59
holic: Естественно, мне не нужна гривна, я за ней не слежу и не лазаю по укросайтам, как чубатые селюки по российским. Я и за курсом доллара к рублю не слежу, мне это фиолетово, на моей жизни это никак не сказывается. А вот селюков курс рубля отчего-то трепетно волнует, они жить не могут без того, чтобы не влезть на российский ресурс, чтобы не проконтролировать с утра курс рубля. Психологически это хорошо объяснимо - это подсознательная компенсация зависти нищей ограниченности к мощному, сильному, по-настоящему независимому соседу.
holic 08 августа 2018 | 14:04
r88w556xl4: Глупышка, провал рубля - топ на блумберге сегодня. Наблюдать, как успешность и зажиточность имперских дятлов тает (як роса на сонці) - одно удовольствие
ПС сейчас
64,7437 +1,2425 +1,96%
r88w556xl4 08 августа 2018 | 14:19
holic: Да, ты в очередной раз подтверждаешь слова, что свидомитый счастлив только тогда, когда у соседа неприятности.
Но у нас всё "тает и тает" - и никак не растает, а укранде каждый год миллиарды вручают и преференции дают - но она всё глубже и глубже в помойке. Вот парадокс, да? Может вместо того, чтобы за соседом следить, людей убивать и нацистские лозунги выкрикивать, работать попробовать? А то нищая Украина нам тоже не нужна после того, как мы Киев возьмём.
indeezjoe 08 августа 2018 | 13:45
Очередные хотелки маккейновских соколов... И диагноз у них тот же, как и у МакКейна - неблагоприятный...
;-))
sergo_25_26 08 августа 2018 | 14:12
Дай бог им здоровья и долголетия этим сенаторам. Это конечно мордор не остановит но жизнь осложнит заметно.
rktq 08 августа 2018 | 14:12
/ Россия должна «вернуть Крым под контроль правительства Украины» и прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада, а также сепаратистов в Грузии и Молдавии./ и т.д и т.п.
-Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
seryj_wolk 08 августа 2018 | 14:14
Давно пришла пора закручивать рфикам гайки. Пусть в очередной раз постучат себе в грудь и расскажут какие они великоватые, священноватые и героинческие.
croaker 08 августа 2018 | 14:24
Самое страшное - "отыскать зарубежные активы Путина".