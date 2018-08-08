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13:30, 08 августа 2018

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций

Об этом пишет газета «Коммерсант». Авторы инициативы предлагают признать Россию спонсором терроризма и отыскать зарубежные активы Владимира Путина. Согласно документу Россия должна «вернуть Крым под контроль правительства Украины» и прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада, а также сепаратистов в Грузии и Молдавии. В Белом доме должен быть создать санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами.

Комментарии

22

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prof57 08 августа 2018 | 13:38

Вот пильщики то бюджетов американские - они уже потратили миллиард на поиски нескольких рублей Путина.... нуачо, таперича надо на поиски выделить 100 мильярдов.... искать, так искать.... ФРС закрыть и провести ревизию - скока там денег Путина.

r88w556xl4 08 августа 2018 | 13:40

Бешеный американский принтер никак не успокоится в своём маниакальном стремлении нагадить России.

ltvjrhfn2 08 августа 2018 | 13:45

r88w556xl4:
да, оборзели, почувствовали слабину. Когда у них был страх, реальный страх за свою жизнь, за возможное начало войны - вели себя скромнее, адекватнее. Сейчас этот страх исчез, и эти ублюдки распоясались.

oldpartizan 08 августа 2018 | 13:51

центробанк рф уже отреагировал?

pmasel 08 августа 2018 | 14:02

oldpartizan: Да, рубль с начала торгов подешевел на 2%. Нефть то же смотрит вниз. Где эховские аналитики?

vezdehod 08 августа 2018 | 14:06

ltvjrhfn2:
да, оборзели, почувствовали слабину. Когда у них был страх, реальный страх за свою жизнь, за возможное начало войны - вели себя скромнее, адекватнее. Сейчас этот страх исчез, и эти ублюдки распоясались.
======================================================================
Видимо ты одной ногой в могиле и тебе не страшно подыхать - тогда "Можем повторить".

(комментарий скрыт)

nigelliri56 08 августа 2018 | 14:23

ltvjrhfn2: А вы войны не боитесь? За свою жизнь не опасаетесь? За жизнь своих детей, близких? Или вы, может быть, наоборот о ней мечтаете, о третьей мировой термоядерной, с лихим плешивым царьком во главе, который не боится никаких ядерных и термоядерных войн, спрятавшись в подземный бункер? Угробить американцев, чтоб не борзели вместе с собой и окружающим миром. Так ведь?

vezdehod 08 августа 2018 | 14:02

r88w556xl4:
Бешеный американский принтер никак не успокоится в своём маниакальном стремлении нагадить России.
===================================================================================
Действительно...Начали брать пример с нашей Дуры - Редиски.

vilingrad 08 августа 2018 | 14:12

r88w556xl4: indeezjoe: ltvjrhfn2: r88w556xl4: prof57: нескольких рублей Путина"
Во дурак... там точно несколько твоих рублей, которые уже Путина. С каждого ватана по несколько рублей- Володеньке молекулярный завтрак:)
Портянкам не нравится... точнее, не положено... еще точнее- на улицу выкинут...
Сколько же вас здесь, обмылков!

(комментарий скрыт)

danko1 08 августа 2018 | 13:39

Гаага для отца кремлевской мафии и коррупции всё ближе.
Какая же мразь захватила власть в России.

ltvjrhfn2 08 августа 2018 | 13:47

danko1:
давай, старуха, иди пять центов свои получи в кассе, только не монди уже здесь..

holic 08 августа 2018 | 13:43


64,5610 +1,0598 +1,67%
Это рубль сейчас, если шо....

r88w556xl4 08 августа 2018 | 13:45

holic: Ты там за своей гривной следи.

holic 08 августа 2018 | 13:49

r88w556xl4: Чувак, ты на 2 процента обеднел с утра, нах тебе гривна?

r88w556xl4 08 августа 2018 | 13:59

holic: Естественно, мне не нужна гривна, я за ней не слежу и не лазаю по укросайтам, как чубатые селюки по российским. Я и за курсом доллара к рублю не слежу, мне это фиолетово, на моей жизни это никак не сказывается. А вот селюков курс рубля отчего-то трепетно волнует, они жить не могут без того, чтобы не влезть на российский ресурс, чтобы не проконтролировать с утра курс рубля. Психологически это хорошо объяснимо - это подсознательная компенсация зависти нищей ограниченности к мощному, сильному, по-настоящему независимому соседу.

holic 08 августа 2018 | 14:04

r88w556xl4: Глупышка, провал рубля - топ на блумберге сегодня. Наблюдать, как успешность и зажиточность имперских дятлов тает (як роса на сонці) - одно удовольствие
ПС сейчас
64,7437 +1,2425 +1,96%

r88w556xl4 08 августа 2018 | 14:19

holic: Да, ты в очередной раз подтверждаешь слова, что свидомитый счастлив только тогда, когда у соседа неприятности.
Но у нас всё "тает и тает" - и никак не растает, а укранде каждый год миллиарды вручают и преференции дают - но она всё глубже и глубже в помойке. Вот парадокс, да? Может вместо того, чтобы за соседом следить, людей убивать и нацистские лозунги выкрикивать, работать попробовать? А то нищая Украина нам тоже не нужна после того, как мы Киев возьмём.

indeezjoe 08 августа 2018 | 13:45

Очередные хотелки маккейновских соколов... И диагноз у них тот же, как и у МакКейна - неблагоприятный...
;-))

sergo_25_26 08 августа 2018 | 14:12

Дай бог им здоровья и долголетия этим сенаторам. Это конечно мордор не остановит но жизнь осложнит заметно.

rktq 08 августа 2018 | 14:12

/ Россия должна «вернуть Крым под контроль правительства Украины» и прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада, а также сепаратистов в Грузии и Молдавии./ и т.д и т.п.

-Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

seryj_wolk 08 августа 2018 | 14:14

Давно пришла пора закручивать рфикам гайки. Пусть в очередной раз постучат себе в грудь и расскажут какие они великоватые, священноватые и героинческие.

croaker 08 августа 2018 | 14:24

Самое страшное - "отыскать зарубежные активы Путина".

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