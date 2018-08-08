В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций

Об этом пишет газета «Коммерсант». Авторы инициативы предлагают признать Россию спонсором терроризма и отыскать зарубежные активы Владимира Путина. Согласно документу Россия должна «вернуть Крым под контроль правительства Украины» и прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада, а также сепаратистов в Грузии и Молдавии. В Белом доме должен быть создать санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами.