ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе

Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.

Напомним, сначала заявку на проведение референдум подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса. Тогда КПРФ внесла повторный вопрос в другой версии, и он был одобрен.