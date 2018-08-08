ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе
Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.
Напомним, сначала заявку на проведение референдум подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса. Тогда КПРФ внесла повторный вопрос в другой версии, и он был одобрен.
Комментарии5
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papa38130 08 августа 2018 | 13:33
ЦИрК явно что-то задумал
ukov 08 августа 2018 | 13:49
papa38130:
ЦирК приехал и клоуны остались.
orein51 08 августа 2018 | 14:01
papa38130: дело в том, что закон будет принят за день до рефа...
zkotor 08 августа 2018 | 14:04
А проведут этот опрос, ну надо же какое совпадение - 9го сентября на "выборах" собянина и воробьёва, обеспечив двум этим..... явку. что и требуется. Ну а опрос разумеется покажет, что все только За отмену пенсий вообще и увеличение отчислений в ПФР. Или кто то ещё сомневается в способностях этих шулеров?
karachenkov1 08 августа 2018 | 14:06
вопрос : хотите ли вы выйти на пенсию чуть чуть позже но пенсия будет существенно больше