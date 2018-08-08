Российские спортсмены лидируют в медальном зачете Объединенного Чемпионата Европы по летним видам спорта

Российские спортсмены продолжают уверенно лидировать в медальном зачете Объединенного Чемпионата Европы по летним видам спорта.

По итогам пяти соревновательных дней российские спортсмены завоевали 42 награды. 20 из которых— золотые. Большая заслуга в этом – представителей синхронного плавания, которые смогли добыть в Глазго 8 медалей высшей пробы. Еще 15 принесли в общую копилку пловцы. Удачно выступили в Глазго и отечественные мастера велотрека.

Сегодня на Мультиспортивном европейском форуме начинаются соревнования в плавании на открытой воде. Кроме того, стартует первый в истории Чемпионат Европы по гольфу. Продолжат борьбу за медали представители плавания и прыжков в воду, легкоатлеты и велогонщики-шоссейники.

Всего на турнире сегодня будет разыграно 17 комплектов наград.