Российские спортсмены лидируют в медальном зачете Объединенного Чемпионата Европы по летним видам спорта
Российские спортсмены продолжают уверенно лидировать в медальном зачете Объединенного Чемпионата Европы по летним видам спорта.
По итогам пяти соревновательных дней российские спортсмены завоевали 42 награды. 20 из которых— золотые. Большая заслуга в этом – представителей синхронного плавания, которые смогли добыть в Глазго 8 медалей высшей пробы. Еще 15 принесли в общую копилку пловцы. Удачно выступили в Глазго и отечественные мастера велотрека.
Сегодня на Мультиспортивном европейском форуме начинаются соревнования в плавании на открытой воде. Кроме того, стартует первый в истории Чемпионат Европы по гольфу. Продолжат борьбу за медали представители плавания и прыжков в воду, легкоатлеты и велогонщики-шоссейники.
Всего на турнире сегодня будет разыграно 17 комплектов наград.
Комментарии2
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grablu_rossiu 08 августа 2018 | 13:09
А потом допинг в крови находят.
dataan 08 августа 2018 | 13:09
Шо?! Лидируют?! В Ангилии?!
А как же мельдоний-шмальдоний?!
:))))))))