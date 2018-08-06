В Шалинском городском суде проходит заседание по делу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева

В суд прибыли четверо свидетелей. Остальные не явились по неизвестным причинам. Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он не признаёт свою вину, утверждая, что марихуану ему подбросили. Правозащитник пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав. Он утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

Общественное давление не смогло повлиять на ситуацию с рассмотрением дела Титиева, — сказал «Эху Москвы» член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

Он напомнил, что правозащитникам не удалось перенести рассмотрение дела из Чечни в другой регион.