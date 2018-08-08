Михаил Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад

Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад, — сказал в эфире «Эха Москвы» бывший глава страны. Для этого было сделано всё возможное, отметил Михаил Саакашвили.

Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки.

В свою очередь спецпредставитель президента России Сергей Иванов заявил «Коммерсанту», что в США неофициально признали Михаила Саакашвили виновником войны 2008-го года. Как утверждает Иванов, Госдепартамент уверял Россию, что Саакашвили не перейдет красную черту в Южной Осетии. При этом он подчеркнул, что российский Генштаб еще в 2007-м году разработал секретный план на случай полномасштабной войны с Грузией.