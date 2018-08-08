Михаил Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад
Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад, — сказал в эфире «Эха Москвы» бывший глава страны. Для этого было сделано всё возможное, отметил Михаил Саакашвили.
Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки.
В свою очередь спецпредставитель президента России Сергей Иванов заявил «Коммерсанту», что в США неофициально признали Михаила Саакашвили виновником войны 2008-го года. Как утверждает Иванов, Госдепартамент уверял Россию, что Саакашвили не перейдет красную черту в Южной Осетии. При этом он подчеркнул, что российский Генштаб еще в 2007-м году разработал секретный план на случай полномасштабной войны с Грузией.
Комментарии4
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jjuddgge_ddrredd 08 августа 2018 | 13:05
Конечно, в американской жизни много дерьма - наследие 8 лет правления шарлатана Барака Хуссейна Обамы. Это города -"святилища", которые превратили Калифорнию в помойку, спонсируемые Соросом антифа (самые настоящие фашисты), и прежде всего - расизм чёрных. В америке есть расизм, агрессивный, и это расизм ниггероффф. Белого расизма вообще нет, ККК - безобидные клоуны сейчас.
Но, тем не менее, Америка, прежде всего т.н. одноэтажная белая Америка - самая удобная, комфортная и свободная страна в Мире для проживания. Если ты конечно не пьёшь с утра пиво. Работу найдёшь ВСЕГДА. И всегда есть ПЕРСПЕКТИВА.
Но. Даже Меня начинает раздражать хамское поведение Америки. Трамп - отличный парень, понимает, что Крым - наш. Но вашиннгтонский американский истэблишмент - жульё коррупционное, анттироссийские злобные выпады - инструмент борьбы с Трампом. Хотя здесь тоже всё меняется, коррупционер и дегенерат МакКейн никакого влияния в респ. партии уже не имеет и это его последний сенаторский срок.
Полностью одобряю вторжение в Грузию Русской Армии в 2008 г. и расчленение Грузии (потеря 1\3 территории). Если бы этого не произошло - о Россию ВСЕ бы стали вытирать ноги. Лучше быть под санкциями, чем жить в полураспадающейся стране. А России ждал полураспад, если бы не размазали Саакашвили по асфальту.
Крым. Всё правильно. Донбасс - нет. Трусость Пути. Надо было, что бы Военторг и "отпускники" взяли Мариуполь. Совсем чуть-чуть оставалось. Укровояки, массово сжигаемые в котлах, бежали. Но Путя стал рисовать "хитрые планы" и полностью облажался. Хотя ещё не вечер. Мариуполь, Харьков, Одесса, Днепропетровск рано или поздно будут нашими. У России просто нет другого выбора. Киев и Львов - нас не интересуют.
Хе-хе....
shicotus_live 08 августа 2018 | 13:09
Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад...
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Точно! Вернуть территории, которые де-факто ей не принадлежали ещё с 91 года, и не получить по сопатке от России. Надеялись на американских хозяев, но те сами обалдели от хамства и тупости Мишико. Они то воевать с Россией не собирались
dzed_barukh_buza 08 августа 2018 | 13:07
кгбандит с еврейской фэмили иванов - опозорил таку хорошу фэмили - может лгать скока угодно...
отставка изгнание из политики позор ему на рф не грозит...
но ето токо на рф и токо пока ввпуцин... ... ...
olegleon 08 августа 2018 | 13:07
"Саакашвили не перейдет красную черту в Южной Осетии."
это же самое и Конди говорила в интервью журналистам. но Саакашвили наплевал на всех и начал войну, которую успешно проиграл, а теперь прячется в Европе