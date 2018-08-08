Центризбирком одобрил формулировки вопросов трёх инициативных групп по пенсионному референдуму

Исключением не стали и коммунисты, к которым первоначально у ЦИКа возникли нарекания.

Формулировки вопросов схожи. Их задача выяснить отношение россиян к повышению пенсионного возраста – поддерживают люди эту инициативу правительства или нет. У Центризбиркома претензий ни к одному вопросу не возникло. Одна инициативная группа зарегистрирована в Москве кандидатов в мэры от Справедливой России Ильёй Свиридовым. Другая – в Алтайском крае местным отделением КПРФ, и ещё одна в Подмосковье Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями. При этом КПРФ, которая первой предложила провести референдум по повышению пенсионного возраста, пришлось изменить формулировку вопроса. Первоначальный вариант ЦИК забраковал и признал не соответствующим закону. Вскоре после этого стало известно о других желающих провести референдум. Их в КПРФ называют «спойлерами». Право провести голосование получит та инициативная группа, которая первой зарегистрирует ещё 42 региональных отделения. Затем активистам нужно собрать два миллиона подписей в поддержку референдума. При этом в одном регионе их должно быть не больше 50-ти тысяч, отмечает «Интерфакс».

Российские власти намерены постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63-х у женщин. Госдума в прошлом месяце одобрила проект закона в первом чтении. Осенью его планируют принять в остальных двух, несмотря на протесты во многих российских регионах. Политик Алексей Навальный призвал 9 сентября, в день выборов в разных регионах устроить общероссийскую акцию протеста.