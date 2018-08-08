Новый учебный год в московских школах начнется 3-го сентября, — объявил мэр города Сергей Собянин. 1-е сентября в этом году приходится на субботу.

Ранее глава Департамента образования издал приказ, по которому мероприятия, связанные с началом учебного года школы могут провести до 3-го сентября включительно на свое усмотрение, — напоминает «Интерфакс».