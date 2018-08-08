Российское авторское общество в суде добилось взыскание 247 миллионов рублей
Российское авторское общество в суде добилось взыскание 247 миллионов рублей со своего бывшего руководителя Сергея Федотова.
В июне прошлого года Федотов был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Как установил суд, он незаконно переводил активы РАО в пользу созданной им организации. Федотов признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке и через несколько месяцев он вышел на свободу.
Комментарии2
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olegleon 08 августа 2018 | 12:55
ну так 247 миллионов это же не мешок картошки! за такие деньги много не дают. несколько месяцев и иди воруй дальше.
vladimirgornitsky 08 августа 2018 | 12:57
Как сказано в биографической справке, "Сергей Федотов давно и плотно сотрудничает с Никитой Михалковым".
Видимо поэтому за хищение 300 миллионов он получил всего-то полтора года колонии, а через 5 месяцев уже был освобожден по УДО. Не удивляет, учитывая, что на суде он подчеркивал, что все 300 миллионов присвоил самолично, и что никаких подельников у него не было.
А список полученных им наград от различных государственных органов и РПЦ чуть не целую страницу занимает. Такой вор в России, естественно, не должен сидеть в тюрьме. А вернуть те деньги, которые фигуировали на суде, ему, вероятно, будет несложно. Вряд ли следствие слишком глубоко копало, так что отдавать будет не последние...