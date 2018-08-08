Российское авторское общество в суде добилось взыскание 247 миллионов рублей со своего бывшего руководителя Сергея Федотова.

В июне прошлого года Федотов был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Как установил суд, он незаконно переводил активы РАО в пользу созданной им организации. Федотов признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке и через несколько месяцев он вышел на свободу.