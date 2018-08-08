Власти Астраханской области усилят контроль за всеми учреждениями дошкольного образования
Власти Астраханской области усилят контроль за всеми учреждениями дошкольного образования после случая со связыванием детей в одном из частных детских садов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования региона.
Одновременно проверку ведут прокуратура и следственное управление СК.
Комментарии1
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zavlabor 08 августа 2018 | 12:55
Молодцы! Уже с детского сада начали готовить к общению со следственными органами.