Власти Астраханской области усилят контроль за всеми учреждениями дошкольного образования после случая со связыванием детей в одном из частных детских садов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования региона.

Одновременно проверку ведут прокуратура и следственное управление СК.