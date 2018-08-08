Первые 167 осужденных досрочно освобождены после перерасчета сроков их заключения с учетом нахождения в СИЗО

Еще 86-ти осужденным снижен срок наказания, — сообщает ФСИН. В России вступил в силу закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии. Благодаря этому на свободу выйдут около 14-ти тысяч человек. Это не коснется осужденных за терроризм, наркоторговлю, госизмену или шпионаж.