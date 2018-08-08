Первые 167 осужденных досрочно освобождены после перерасчета сроков их заключения с учетом нахождения в СИЗО
Еще 86-ти осужденным снижен срок наказания, — сообщает ФСИН. В России вступил в силу закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии. Благодаря этому на свободу выйдут около 14-ти тысяч человек. Это не коснется осужденных за терроризм, наркоторговлю, госизмену или шпионаж.
Комментарии3
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hastur 08 августа 2018 | 12:43
167 вакантных мест для пользователей ВК
olegleon 08 августа 2018 | 12:49
"Это не коснется осужденных за терроризм, наркоторговлю, госизмену или шпионаж. "
зато коснётся убийц и воров.
vlabumur 08 августа 2018 | 13:00
Раньше выйдешь раньше сядешь.