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Эксклюзив Эха 12:33, 08 августа 2018

Обвиняемые в  создании экстремистского сообщества «Новое величие» не нуждаются в экстренной медицинской помощи

Анна Павликова и Мария Дубовик, обвиняемые в  создании экстремистского сообщества «Новое величие» не нуждаются в экстренной медицинской помощи. Их состояние удовлетворительное. Девушки проходят плановое медицинское обследование, — сообщает московское управление ФСИН.

Родственники и правозащитники утверждают, что у девушек в СИЗО появились серьезные проблемы со здоровьем.
«Нужно, чтобы как можно больше людей вступились за фигурантов «Нового величия», — сказал «Эху Москвы» главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров.

По словам Кожеурова, «Новая» будет продолжать собирать подписи, поскольку в  пятницу Верховный суд должен рассмотреть вопрос о содержании Анны Павликовой под стражей.

Комментарии

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kottigr1 08 августа 2018 | 12:44

За всю историю существования России, никто не смог уничтожить её жителей больше, чем их уничтожили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ..

noxepy_7_40_ 08 августа 2018 | 12:45

kottigr1: Странно, что больше всего это волнует жителей одного небольшого, но агрессивного балканского государства.

kottigr1 08 августа 2018 | 12:49

noxepy_7_40_: РФ находится на Балканах ? Вас в каком классе из школы за двойки по географии выперли ?

noxepy_7_40_ 08 августа 2018 | 12:52

kottigr1: Поросёночек, не пытайся выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле))))))

kottigr1 08 августа 2018 | 12:59

noxepy_7_40_: Вы сейчас себя уговариваете ? Глупее Вас невозможно выглядеть даже Путину.. а Путину как Вы знаете - всё по-плечу..

ua_bank 08 августа 2018 | 13:01

kottigr1:
Уничтожение людей ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ... это просто либерастная брехня. Американцы 50 млн. индейцев уничтожили, и не испытывают никаких угрызений совести. А тут НКВД десяток тысяч врагов народа к стенке поставили, вони, как будто преступление совершили. Мало стреляли врагов, надо было больше. А эти 2 либерастки проведут на нарах года 3-4 года и опять включатся в борьбу. Я бы обоим пожизненное дал. Не надо стеснятся вони в СМИ, тех кто воняет самих надо за хобот и на кичу. Народ поддержит даже не сомневайтесь.

y3emen1 08 августа 2018 | 13:12

ua_bank: ай, маладца. тут товарищ майор уже подсчитывает сколько тебе впаять

sneer1 08 августа 2018 | 13:12

ua_bank: Таки 50 млн. индейцев?! Какой кошмар, однозначно...
А если Вас как врага народа пожизненно, а? Вот не зарекайтесь, в России от сумы и от тюрьмы не стоит...

danko1 08 августа 2018 | 12:46

В экстренной психиатрической помощи нуждается Путин, заболевшей шпиономанией и манией угрозы его режиму террористами, которые ему всюду мерещатся.
Аналогичная мания его любимого Сталина дорого россиянам обошлась. По кругу ходим.

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