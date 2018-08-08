Анна Павликова и Мария Дубовик, обвиняемые в создании экстремистского сообщества «Новое величие» не нуждаются в экстренной медицинской помощи. Их состояние удовлетворительное. Девушки проходят плановое медицинское обследование, — сообщает московское управление ФСИН.

Родственники и правозащитники утверждают, что у девушек в СИЗО появились серьезные проблемы со здоровьем.

«Нужно, чтобы как можно больше людей вступились за фигурантов «Нового величия», — сказал «Эху Москвы» главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров.

По словам Кожеурова, «Новая» будет продолжать собирать подписи, поскольку в пятницу Верховный суд должен рассмотреть вопрос о содержании Анны Павликовой под стражей.