Центризбирком одобрил вопросы о повышении пенсионного возраста

Центризбирком одобрил вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на референдум о повышении пенсионного возраста.

Теперь инициаторам нужно будет создать аналогичные группы не менее чем в 42 регионах России и начать сбор двух миллионов подписей избирателей.