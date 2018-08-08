Центризбирком одобрил вопросы о повышении пенсионного возраста
Центризбирком одобрил вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на референдум о повышении пенсионного возраста.
Теперь инициаторам нужно будет создать аналогичные группы не менее чем в 42 регионах России и начать сбор двух миллионов подписей избирателей.
Комментарии11
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kottigr1 08 августа 2018 | 12:41
Даже не сомневаюсь что итоги референдума достигнут намеченных 146%...
danko1 08 августа 2018 | 12:42
У ЦИКа много возможностей не допустить референдума, зарубив подписи, или оттянуть его проведение на на время после принятия закона о повышении пенсии, который наверняка в спешном порядке в сентябре примут.
vlabumur 08 августа 2018 | 12:45
"Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".
"Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?".
И третий примерно такой же.
Так что вопросы вполне корректные.
gvzdk 08 августа 2018 | 12:54
Интересно, где нас поджидает засада?...
y3emen1 08 августа 2018 | 12:59
gvzdk: вова не разрешит, чтоб не намайданили
olegleon 08 августа 2018 | 13:01
gvzdk: она уже дождалась. 2% НДС под шумок о пенсионном возрасте.
alekseis 08 августа 2018 | 12:55
а что за вопросы?
y3emen1 08 августа 2018 | 13:01
вопрос долен быть простой :"хотите-ли вы умереть до пенсии?"
parasuk_ 08 августа 2018 | 13:02
А лузер и импотент навальный продолжает заманивать хомячков на свои митинги бесплатным спинером :)
y3emen1 08 августа 2018 | 13:04
вопрос должен быть простой :"хотите-ли вы умереть до пенсии?"
a_m_59 08 августа 2018 | 13:12
Почему-то при Советах основным критерием пенсионного возраста было здоровье людей...Привлекли учёных, те посчитали, что после 60 (55) лет людям уже здоровье не позволяет трудиться на производстве...Опираясь на расчеты учёных приняли закон...А сейчас у власти в стране враги народа, для них главное побольше собрать денег и поменьше отдать, а на здоровье людей начхать им...