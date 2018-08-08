Основатель и главный владелец АФК Система Владимир Евтушенков может попасть под американские санкции

Возможность введения против российского бизнесмена таких мер изучают власти США.

Ряд конгрессменов США обвиняет Владимира Евтушенкова и его холдинг в участии в крупных инвестиционных проектах в Крыму. И призывает ввести санкции. Одна из инициаторов этого член Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен. Ранее она попросила Госдепартамент изучить возможность включения основателя и ключевого владельца холдинга АФК Система в санкционный список. И на днях получила ответ от ведомства, который опубликовала у себя в твиттере. Госдеп обещал выполнить просьбу и выяснить отвечает ли деятельность Евтушенкова критериям введения санкций. США как известно обсуждают новые ограничительные меры в отношении России. И в новом чёрном списке не исключают аналитики может оказаться и фамилия Евтушенкова. Пока он фигурирует в так называемом «кремлёвском докладе», обнародованном Штатами в начале года. Фигуранты этого списка напомню под санкции Запада не попадают. В АФК Система опровергают участие в инвестпроектах в Крыму и Севастополе. Представитель холдинга заявил, что никаких запросов от американских властей по этой теме компания не получала.

Акции АФК Система на Московской бирже в первые минуты после открытия торгов подешевели на четыре с половиной процента. Позже ценные бумаги компании потери частично отыграли.