Основатель и главный владелец АФК Система Владимир Евтушенков может попасть под американские санкции
Возможность введения против российского бизнесмена таких мер изучают власти США.
Ряд конгрессменов США обвиняет Владимира Евтушенкова и его холдинг в участии в крупных инвестиционных проектах в Крыму. И призывает ввести санкции. Одна из инициаторов этого член Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен. Ранее она попросила Госдепартамент изучить возможность включения основателя и ключевого владельца холдинга АФК Система в санкционный список. И на днях получила ответ от ведомства, который опубликовала у себя в твиттере. Госдеп обещал выполнить просьбу и выяснить отвечает ли деятельность Евтушенкова критериям введения санкций. США как известно обсуждают новые ограничительные меры в отношении России. И в новом чёрном списке не исключают аналитики может оказаться и фамилия Евтушенкова. Пока он фигурирует в так называемом «кремлёвском докладе», обнародованном Штатами в начале года. Фигуранты этого списка напомню под санкции Запада не попадают. В АФК Система опровергают участие в инвестпроектах в Крыму и Севастополе. Представитель холдинга заявил, что никаких запросов от американских властей по этой теме компания не получала.
Акции АФК Система на Московской бирже в первые минуты после открытия торгов подешевели на четыре с половиной процента. Позже ценные бумаги компании потери частично отыграли.
Комментарии5
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olegleon 08 августа 2018 | 12:19
а где надпись "Эксклюзив Эха Москвы", т.к. ссылок на другие СМИ в новости нет?
puteshestvennik 08 августа 2018 | 12:26
Вряд ли он потеряет больше чем с него содрал Сечин.
polsan 08 августа 2018 | 12:29
puteshestvennik: ещё ни одни миллиардер на стал нищим! ) Так что за него не стоит переживать. )
vaka257 08 августа 2018 | 12:37
В Сенат США подан проект о начале следствия в отношении активов Путина.
По версии инвестиционного фонда Hermitage Capital президент России Владимир Путин обладает состоянием в $200 млрд...
Очень интересны будут результаты сего действа...
vaka257 08 августа 2018 | 12:40
С начала 2018г состояние 24 миллиардеров в России выросло на 13,9 млрд долл до 250 млрд
• Минфин изъял из экономики в резервы 1,9 трлн руб дополнит нефтегазовых доходов
При этом:
• 20,8 млн россиян имеют доходы ниже прожиточ минимума
• 40% населения не хватает денег на еду и одежду...