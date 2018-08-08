Верховный суд проверит законность приговора украинцу Роману Сущенко
Верховный суд 12-го сентября проверит законность приговора украинцу Роману Сущенко, осужденному за шпионаж.
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Верховный суд 12-го сентября проверит законность приговора украинцу Роману Сущенко, осужденному за шпионаж.
Комментарии10
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yralez 08 августа 2018 | 12:22
;У этой шайки оклады больше.
cattt 08 августа 2018 | 12:25
yralez: Не даром, пукин, чтоб не посылать всех на три буквы, посылает всех в свой суд!
kottigr1 08 августа 2018 | 12:34
cattt: Вердикты путинских судов стоят не больше чем решения судов гитлеровского Рейха..
poluputing 08 августа 2018 | 12:25
супершпион Сущенко, приехав к брату на 2 дня , вскрыл все россиянские секреты? Да, матёрые они - бандеровцы, шапки на ходу рвут
rom8883 08 августа 2018 | 12:26
В найденые оружие и наркотики люди уже не верят. Даже портянки. Хотя и шумят на работе..
hastur 08 августа 2018 | 12:34
Верховный суд проверит и признал законность приговора украинцу Роману Сущенко
korikov 08 августа 2018 | 12:43
Касабокие пропагандисты, что вас так явно перекашивает в одну сторону?
Почему вы не пишите так же, как в отношении осужденных за экстремизм (осуждена за картинки во "Вконтакте")?
Что вы не пишите в отношении Сущенко - "осужден за статьи в СМИ"?
Вашего коллегу осудили за журналистскую работу. Где журналистская солидарность, овны продажные? Хотя нет, какие же вы журналисты. Ваш коллега Иуда Искариот.
korikov 08 августа 2018 | 12:46
korikov: для троллей "кособокие".
korikov 08 августа 2018 | 13:00
korikov:
Прошу прощения у Эхо Москвы, перепутал две личности, Сущенко с Вышинским.
velbkeirf1 08 августа 2018 | 12:46
Хохол — это предатель. Он продажен до глубины своей души. О чем бы ни шла речь, хохол всегда, как и любая проститутка, думает только о своей шкуре и о своей выгоде. Ради целостности своей шкуры, как уже было сказано выше, готов заложить и свою родину, и свою мать, и родного брата