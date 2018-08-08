Обвиняемым по делу движения «Новое величие» не требуется срочная медицинская помощь
В Федеральной службе исполнения наказаний уверяют, что обвиняемым по делу движения «Новое величие» не требуется срочная медицинская помощь. О серьезном ухудшении состояния здоровья девочек сообщали родители и правозащитники.
Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением врачей медико-санитарной части ФСИН и проходят плановое медицинское обследование, заверили ТАСС в московском управлении службы исполнения наказаний. Согласно этой информации, состояние здоровья девочек оценивают как удовлетворительное. Однако правозащитник Лев Пономарев рассказал, что состояние Анна Павликовой только ухудшается и ей необходимо срочное обследование в больнице. По его мнению, содержание под стражей – «это намеренное издевательство», которое создает реальную угрозу для жизни арестованных. Мама Марии Дубовик сообщила телеканалу «Дождь», что у дочери обнаружили опухоль непонятного происхождения, и девочка жалуется на боли. Более того, у нее проблемы с щитовидной железой и сильно ухудшилось зрение. На сайте Change.org запущена петиция с требованием отпустить Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО, свои подписи под обращением уже оставили более 42 тысяч человек.
В четверг суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Анне Павликовой. Необходимо, чтобы как можно больше людей вступились за фигурантов «Нового Величия», — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров. Он также отметил, что «Новая» будет продолжать собирать подписи, поскольку в пятницу Верховный суд должен рассмотреть вопрос о содержании Анны Павликовой под стражей.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 12:16
Да-да, Магнитскому тоже вначале помощь не требовалась.
olegleon 08 августа 2018 | 12:16
вот не было бы слов "правозащитник Лев Пономарев рассказал" и тогда бы можно было поверить, что медпомощь нужна.
noxepy_7_40_ 08 августа 2018 | 12:25
Скажи спасибо, что живой)))))
Экспонаты выставки "Реальные тела" (Real Bodies), которая проходит с 8 июня по 19 августа в Национальном выставочном центре (NEC) в британском Бирмингеме, стали причиной скандала, который выходит на международный уровень.
На выставке, посвященной анатомии тела человека, представлены 20 человеческих трупов и около 200 органов. Все они прошли процесс пластинации, при котором для сохранения тканей используется силиконовая резина. Специальный раствор предотвращает разложение и гниение.
Выставка призвана продемонстрировать не только уникальность строения человеческого тела, давая возможность посетителям буквально заглянуть под кожу человека и познакомиться с тем, как функционирует наш организм, но и наглядно показать последствия вредных привычек - курения, алкоголя, переедания и т.д.
Все представленные на выставке экспонаты - реальные человеческие тела и органы, которые, судя по заверениям организаторов, были завещаны гражданами Китая перед их смертью для научно-исследовательских работ.
hastur 08 августа 2018 | 12:30
В Федеральной службе исполнения наказаний уверяют, что обвиняемые потерпят
rom8883 08 августа 2018 | 12:43
hastur: Ещё чего! Каких-то там лечить! Это вам не Кобзон!
ed10075 08 августа 2018 | 12:42
Помните попечителя богоугодных заведений Артемия Филипповича Землянику из комедии Гоголя «Ревизор»?:
"С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком..."
y3emen1 08 августа 2018 | 12:43
вот помрут, тогда и окажем