В Федеральной службе исполнения наказаний уверяют, что обвиняемым по делу движения «Новое величие» не требуется срочная медицинская помощь. О серьезном ухудшении состояния здоровья девочек сообщали родители и правозащитники.

Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением врачей медико-санитарной части ФСИН и проходят плановое медицинское обследование, заверили ТАСС в московском управлении службы исполнения наказаний. Согласно этой информации, состояние здоровья девочек оценивают как удовлетворительное. Однако правозащитник Лев Пономарев рассказал, что состояние Анна Павликовой только ухудшается и ей необходимо срочное обследование в больнице. По его мнению, содержание под стражей – «это намеренное издевательство», которое создает реальную угрозу для жизни арестованных. Мама Марии Дубовик сообщила телеканалу «Дождь», что у дочери обнаружили опухоль непонятного происхождения, и девочка жалуется на боли. Более того, у нее проблемы с щитовидной железой и сильно ухудшилось зрение. На сайте Change.org запущена петиция с требованием отпустить Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО, свои подписи под обращением уже оставили более 42 тысяч человек.

В четверг суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Анне Павликовой. Необходимо, чтобы как можно больше людей вступились за фигурантов «Нового Величия», — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров. Он также отметил, что «Новая» будет продолжать собирать подписи, поскольку в пятницу Верховный суд должен рассмотреть вопрос о содержании Анны Павликовой под стражей.