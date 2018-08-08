Центризбирком России одобрил вопрос для пенсионного референдума, предложенный кандидатом в мэры Москвы от Справедливой России Ильей Свиридовым.

Вопрос соответствует требованиям закона, — сказала глава ЦИКа Элла Памфилова.

Провести референдум по пенсионной реформе хотят еще две инициативные группы. Этот вопрос сегодня будет рассматриваться в ЦИКе.