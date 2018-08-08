Центризбирком России одобрил вопрос для пенсионного референдума
Центризбирком России одобрил вопрос для пенсионного референдума, предложенный кандидатом в мэры Москвы от Справедливой России Ильей Свиридовым.
Вопрос соответствует требованиям закона, — сказала глава ЦИКа Элла Памфилова.
Провести референдум по пенсионной реформе хотят еще две инициативные группы. Этот вопрос сегодня будет рассматриваться в ЦИКе.
Комментарии17
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galina6837 08 августа 2018 | 12:09
Не против ли Вы повышения пенсионного возраста?
Да, не против.
Нет, не против.
kindman_a 08 августа 2018 | 12:15
galina6837:
Точно.
"На пенсию нельзя раньше 65-ти лет".
Поставьте запятую в любом месте. :-)))))
plank1957 08 августа 2018 | 12:09
И в как же звучит этот вопрос?
jjuddgge_ddrredd 08 августа 2018 | 12:10
Элла Панфилова точно так же ублажает Путю, как Чуров.
И никто не догадывается, почему.
Объясняю для ботвы. Панфилова - это сбривший бороду Чуров и сделавший операцию по перемене пола.
Хе-хе.
bondarenkovg 08 августа 2018 | 12:58
jjuddgge_ddrredd: Проснулись поутру Чуров и Хоттабыч:
- Ё-моё, а где наши бороды?
- Так чудили вчера, Хоттабыч, соревновались.
- И чего начудили?
- Панфилову.
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 12:13
Поскольку подсчитывать результаты "референдума" будут герои-памфиловцы, вооружённые самой передовой чуровской арифметикой, можно не сомневаться в его итоге.
barsuchok 08 августа 2018 | 12:27
Что нибудь вроде "Пенсионный возраст увеличить нельзя." - поставьте в нужном месте запятую.
ppvngavr 08 августа 2018 | 12:17
Похоже на ФЕЙК!
dwon 08 августа 2018 | 12:22
Что-то Эллочка темнит.
yralez 08 августа 2018 | 12:24
Вопрос, на который надо ответить Да, чтобы было Нет ?
Или надо сказать Нет, чтобы было Да ?
Чтобы все охренели и ничего не поняли, ответив так, чтобы получилось противоположно своему мнению.
hiryrg 08 августа 2018 | 12:31
Кто бы сомневался. Свиридов и Панфилова - враги России!
scorpio_ 08 августа 2018 | 12:35
hiryrg: Я сомневаюсь. Так как Свиридов и Панфилова и есть Россия. Как минимум, ее 86%.
allasc 08 августа 2018 | 12:40
каков вопрос..... большой секрет.... маленькой такой компании....
apels 08 августа 2018 | 12:42
Скорее всего вопрос к повышению никакого отношения не имеет. Типа - В России должно быть пенсионное обеспечение? Или - Требуется ли повышать пенсию?
blindpew_33 08 августа 2018 | 12:42
мне в этой истории непонятно одно: на каком этапе ЦИК откажет в проведении референдума?
При регистрации групп в регионах? Или при проверке подписей?
kablukov 08 августа 2018 | 12:48
146% будут "за"?
addi 08 августа 2018 | 13:10
Напёрсточники из ЦИ(р)К*а помогут "фокусникам" в Кремле решить эту
проблему в пользу "фокусников" да ещё под звуки тУша....