Айфоны не  записывают голоса пользователей без их ведома

Компания также не позволяет делать это сторонним приложениям, — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство Apple. Таким образом корпорация ответила на запрос одного из комитетов Палаты представителей Конгресса.

Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощники «Сири». Чтобы его включить, нужно произнести фразу «Привет, Сири». По некоторым данным, смартфоны Apple в ожидании этой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять другие слова пользователей