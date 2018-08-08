Айфоны не записывают голоса пользователей без их ведома
Компания также не позволяет делать это сторонним приложениям, — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство Apple. Таким образом корпорация ответила на запрос одного из комитетов Палаты представителей Конгресса.
Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощники «Сири». Чтобы его включить, нужно произнести фразу «Привет, Сири». По некоторым данным, смартфоны Apple в ожидании этой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять другие слова пользователей
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotze7 08 августа 2018 | 11:51
Пора! Пора запретить нескрепные Айфоны. Только российские, только кондовые смартфоны для православных и им сочувствующим!
vaka257 08 августа 2018 | 12:09
Вода из уличных колонок Краснодара станет платной. В городе установили первую уличнуя колонку с водой со встроенным платёжным терминалом. Чтобы набрать воды, нужно будет оплатить её при помощи банковской карты.
Высокие технологии на фоне помойки и всеобщей разрухи...
vasyakirin 08 августа 2018 | 12:12
vaka257: На ржавую воду, можно возврат в той же колонке оформить?
olegleon 08 августа 2018 | 12:12
и все в это сразу поверили )))
а АНБ не взламывает серверы в других странах.
hastur 08 августа 2018 | 12:37
Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощники «Сири». Чтобы его включить, нужно произнести фразу «Привет, Сири». Чтобы его выключить, нужно произнести фразу "Привет, товарищ Майор".