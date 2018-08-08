Виктория Скрипаль хочет поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей бабушки
Посольство Великобритании дважды отказывало ей в визе, ссылаясь, в частности, на несоответствие миграционным требованиям.
После отравления в Солсбери Виктория Скрипаль неоднократно участвовала в программах и ток-шоу федеральных телеканалов. 10-го июля на ВВС вышел материал, в котором говорилось, что Виктория уже несколько месяцев официально трудоустроена в продюсерской компании «Директ», которая делает ток-шоу для Первого канала. Правда, позже Скрипаль заявила, что не разговаривала с журналистами ВВС и не давал интервью по поводу гонораров.
Комментарии28
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danko1 08 августа 2018 | 11:51
Наверное, её уже и в штат ФСБ включили, судя по настойчивости, с которой в Англию выталкивают.
ostapbey 08 августа 2018 | 11:57
......... Мафия бутлегеров разыскивает некоего Мика Нича — Микиту Ничипорука, который оказался стукачом. Выясняется, что он сбежал в советскую Одессу, где организовал «великий самогонный путь» по доставке самогона по побережью Северного Ледовитого океана из молодой страны Советов в Америку. Для ликвидации предателя нанимается самый знаменитый киллер — гангстер польского происхождения Джон Поллак по прозвищу «Профессор». Под видом профессора-энтомолога, следующего на Суматру ловить бабочек, Поллак прибывает в Одессу под легендой «навестить могилу отца», чтобы выполнить контракт на ликвидацию предателя. ......
Даже....
ura_123 08 августа 2018 | 11:59
ostapbey: Эпичное посещение Поллаком могилы своего армянского брата )))
kottigr1 08 августа 2018 | 12:36
ura_123: "Хоть чучелкой, хоть тушкой.." но в Лондон !
vikwlad 08 августа 2018 | 12:15
Что-то нездоровый интерес к Лондону появился у этой Виктории. И с чего бы? Неужели хочет доставить в Лондон очередной красивый флакончик с "духАми" от КГБ?
dataan 08 августа 2018 | 12:32
Даааааааа.... Неприятный подарочек английским подпиндосникам будет, если бабушка приедет в город Лондон. Я бы даже сказал совсем не нужный. Интересно, откажут бабуле в визе? :))))
lisitsa1962 08 августа 2018 | 12:50
dataan: Интересно, откажут бабуле в визе? :))))//-- Запросто и по закону откажут если у неё не будет приглашения и финансового покрытия на время пребывания в рассчётной сумме. Или её ещё недавно безработная внучка покроет? За счёт чего? И вот тут уже возникнут вопросы к внучке и её доходам
dataan 08 августа 2018 | 13:03
lisitsa1962: Бабуля к сынуле едет, проведать. Какие вопросы? Именно по этому ее туда и посылают. Причем тут внученьки?
j_hasan 08 августа 2018 | 11:59
danko1: не в дверь так в окно... 30 серебренников еще ей боком вылезут (С) ВВП
nns33 08 августа 2018 | 12:05
danko1: Она прекрасно понимает,что её не пустят,не откроют визу,но настойчива будет ,как всегда. Надо "оживить" тему,чтобы раздуть скандал.
danko1 08 августа 2018 | 12:14
nns33: Думаю, что и у старенькой бабушки нет желания в Англию ехать.
Ей и сообщать не хотели об отравлении, чтобы не волновать, но "заботливая" внучка всё ей рассказала, а теперь еще и в Англию её гонит, чтобы прицепом с ней пойти.
ura_123 08 августа 2018 | 12:38
danko1: Может у старенькой бабушки появилось желание "Валить из рашки" и "родственница" вызвалась её сопровождать?
:-)
seryj_wolk 08 августа 2018 | 11:53
Думаю, что эта толстая дура занесена британцами в черный список, и все ее попытки проникнуть в Великобританию закончатся неудачей. Нет такого права челрвека въезжать в страну, где он нежелателен.
viktorova 08 августа 2018 | 11:53
Хоть чучелом, хоть тушкой...
ura_123 08 августа 2018 | 11:54
Скорее как внештатный пропагандон первого канала))) Ну и конечно за бонусы от Марии 3. сопровождающей говорящую лошадь.
klukvik 08 августа 2018 | 11:58
У 90-летней бабки в грелке "новичок-2", к гадалке не ходи))
runo 08 августа 2018 | 12:01
Даааа, неисповедимы Пути Господни...
А 90-летняя (!!!) бабушка, что страждет
полицезреть на Биг-Бен ЗНАЕТ, что
она ХОЧЕТ "поехать в Лондон"?
Или настырная внученька и назойливая
сестрица в своей "заботе", что игнорирует
правило вежливости, которое гласит:
ежели тебе указали на дверь, не следует
пытаться повторить возврат через окно?!, -
пилюёт на правило, изнемогая от нахлынувшей
"любви"?...
"Шито белыми нитками" говорят в народе
в такой ситуации...
georgsemen 08 августа 2018 | 12:12
runo:
Но как назло, Биг Бен сейчас реставрируется и весь закрыт строительными лесами.
Бабкина легенда рушится прямо на глазах(((
runo 08 августа 2018 | 12:15
georgsemen:
Да-да, мне тоже известна сия история...
Но! - нет ничего невозможного для .....:)))
Леса снимем, Биг-Бен подзаведём )))
Дабы бабушку порадовать-то )))
lager23 08 августа 2018 | 12:03
Еврей едет в Израиль и везет с собой попугая. Таможенник спрашивает:
- Сколько лет попугаю?
- Триста.
- Тогда это антиквариат. Вывозить запрещено. Можно только чучелом
или тушкой.
Попугай из клетки:
- Сема, хоть тушкой, хоть чучелом, но сваливать отсюда надо!
doctorsvet 08 августа 2018 | 12:07
Наглость второе счастье.
bmrt 08 августа 2018 | 12:09
Ну, в любую дырку под любым предлогом. Лишь бы получить денег от ФСБ и потом попытаться опорочить двоюродную сестру имея главную задачу - скрыть действия Москвы с "Новичком".
...тьфу, (.)...
rihard 08 августа 2018 | 12:16
Эта дура не понимает, что пожилому человеку перелет может быть просто опасным для здоровья из—за перепада давления.Ей явно хочется поиздеваться над пожилой женщиной.
plank1957 08 августа 2018 | 12:35
Как же сестренка воспылала родственными чувствами к своей кузине? С чего бы это? Не по заданию ФСБ?
radionews 08 августа 2018 | 12:47
Эсэсовка какая-то.
Она хочет не в Лондон, а без мыла в казённое место влезть.
Тётя, включите Скайп, включите сайт с вебками и показывайте бабушке красоты Англии, не вставая с дивана.
Не иначе, она имеет планы, чтоб бабушкину могилку в Лондоне ездить навещать.
commeilfaut 08 августа 2018 | 12:47
Вот плутовка: ее в дверь, она в окно.
lisitsa1962 08 августа 2018 | 12:52
То не говорили ничего об отравлении, заботясь о здоровье, боясь что не переживёт. А теперь 90летней женщине перелет хотят устроить. Где логика?
rom8883 08 августа 2018 | 12:56
Уже нахлебалась российской жизни?