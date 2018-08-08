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11:42, 08 августа 2018

Виктория Скрипаль хочет поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей бабушки

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, хочет поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей 90-летней бабушки. О своих планах Виктория рассказала РИА.
Посольство Великобритании дважды отказывало ей в визе, ссылаясь, в частности, на несоответствие миграционным требованиям.

После отравления в Солсбери Виктория Скрипаль неоднократно участвовала в программах и ток-шоу федеральных телеканалов. 10-го июля на ВВС вышел материал, в котором говорилось, что Виктория уже несколько месяцев официально трудоустроена в продюсерской компании «Директ», которая делает ток-шоу для Первого канала. Правда, позже Скрипаль заявила, что не разговаривала с журналистами ВВС и не давал интервью по поводу гонораров.

Комментарии

28

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danko1 08 августа 2018 | 11:51

Наверное, её уже и в штат ФСБ включили, судя по настойчивости, с которой в Англию выталкивают.

ostapbey 08 августа 2018 | 11:57

......... Мафия бутлегеров разыскивает некоего Мика Нича — Микиту Ничипорука, который оказался стукачом. Выясняется, что он сбежал в советскую Одессу, где организовал «великий самогонный путь» по доставке самогона по побережью Северного Ледовитого океана из молодой страны Советов в Америку. Для ликвидации предателя нанимается самый знаменитый киллер — гангстер польского происхождения Джон Поллак по прозвищу «Профессор». Под видом профессора-энтомолога, следующего на Суматру ловить бабочек, Поллак прибывает в Одессу под легендой «навестить могилу отца», чтобы выполнить контракт на ликвидацию предателя. ......
Даже....

ura_123 08 августа 2018 | 11:59

ostapbey: Эпичное посещение Поллаком могилы своего армянского брата )))

kottigr1 08 августа 2018 | 12:36

ura_123: "Хоть чучелкой, хоть тушкой.." но в Лондон !

vikwlad 08 августа 2018 | 12:15

Что-то нездоровый интерес к Лондону появился у этой Виктории. И с чего бы? Неужели хочет доставить в Лондон очередной красивый флакончик с "духАми" от КГБ?

dataan 08 августа 2018 | 12:32

Даааааааа.... Неприятный подарочек английским подпиндосникам будет, если бабушка приедет в город Лондон. Я бы даже сказал совсем не нужный. Интересно, откажут бабуле в визе? :))))

lisitsa1962 08 августа 2018 | 12:50

dataan: Интересно, откажут бабуле в визе? :))))//-- Запросто и по закону откажут если у неё не будет приглашения и финансового покрытия на время пребывания в рассчётной сумме. Или её ещё недавно безработная внучка покроет? За счёт чего? И вот тут уже возникнут вопросы к внучке и её доходам

dataan 08 августа 2018 | 13:03

lisitsa1962: Бабуля к сынуле едет, проведать. Какие вопросы? Именно по этому ее туда и посылают. Причем тут внученьки?

j_hasan 08 августа 2018 | 11:59

danko1: не в дверь так в окно... 30 серебренников еще ей боком вылезут (С) ВВП

nns33 08 августа 2018 | 12:05

danko1: Она прекрасно понимает,что её не пустят,не откроют визу,но настойчива будет ,как всегда. Надо "оживить" тему,чтобы раздуть скандал.

danko1 08 августа 2018 | 12:14

nns33: Думаю, что и у старенькой бабушки нет желания в Англию ехать.
Ей и сообщать не хотели об отравлении, чтобы не волновать, но "заботливая" внучка всё ей рассказала, а теперь еще и в Англию её гонит, чтобы прицепом с ней пойти.

ura_123 08 августа 2018 | 12:38

danko1: Может у старенькой бабушки появилось желание "Валить из рашки" и "родственница" вызвалась её сопровождать?
:-)

seryj_wolk 08 августа 2018 | 11:53

Думаю, что эта толстая дура занесена британцами в черный список, и все ее попытки проникнуть в Великобританию закончатся неудачей. Нет такого права челрвека въезжать в страну, где он нежелателен.

viktorova 08 августа 2018 | 11:53

Хоть чучелом, хоть тушкой...

ura_123 08 августа 2018 | 11:54

Скорее как внештатный пропагандон первого канала))) Ну и конечно за бонусы от Марии 3. сопровождающей говорящую лошадь.

klukvik 08 августа 2018 | 11:58

У 90-летней бабки в грелке "новичок-2", к гадалке не ходи))

runo 08 августа 2018 | 12:01

Даааа, неисповедимы Пути Господни...
А 90-летняя (!!!) бабушка, что страждет
полицезреть на Биг-Бен ЗНАЕТ, что
она ХОЧЕТ "поехать в Лондон"?

Или настырная внученька и назойливая
сестрица в своей "заботе", что игнорирует
правило вежливости, которое гласит:
ежели тебе указали на дверь, не следует
пытаться повторить возврат через окно?!, -
пилюёт на правило, изнемогая от нахлынувшей
"любви"?...

"Шито белыми нитками" говорят в народе
в такой ситуации...

georgsemen 08 августа 2018 | 12:12

runo:
Но как назло, Биг Бен сейчас реставрируется и весь закрыт строительными лесами.
Бабкина легенда рушится прямо на глазах(((

runo 08 августа 2018 | 12:15

georgsemen:

Да-да, мне тоже известна сия история...
Но! - нет ничего невозможного для .....:)))
Леса снимем, Биг-Бен подзаведём )))
Дабы бабушку порадовать-то )))

lager23 08 августа 2018 | 12:03

Еврей едет в Израиль и везет с собой попугая. Таможенник спрашивает:
- Сколько лет попугаю?
- Триста.
- Тогда это антиквариат. Вывозить запрещено. Можно только чучелом
или тушкой.
Попугай из клетки:
- Сема, хоть тушкой, хоть чучелом, но сваливать отсюда надо!

doctorsvet 08 августа 2018 | 12:07

Наглость второе счастье.

bmrt 08 августа 2018 | 12:09

Ну, в любую дырку под любым предлогом. Лишь бы получить денег от ФСБ и потом попытаться опорочить двоюродную сестру имея главную задачу - скрыть действия Москвы с "Новичком".
...тьфу, (.)...

rihard 08 августа 2018 | 12:16

Эта дура не понимает, что пожилому человеку перелет может быть просто опасным для здоровья из—за перепада давления.Ей явно хочется поиздеваться над пожилой женщиной.

plank1957 08 августа 2018 | 12:35

Как же сестренка воспылала родственными чувствами к своей кузине? С чего бы это? Не по заданию ФСБ?

radionews 08 августа 2018 | 12:47

Эсэсовка какая-то.
Она хочет не в Лондон, а без мыла в казённое место влезть.
Тётя, включите Скайп, включите сайт с вебками и показывайте бабушке красоты Англии, не вставая с дивана.
Не иначе, она имеет планы, чтоб бабушкину могилку в Лондоне ездить навещать.

commeilfaut 08 августа 2018 | 12:47

Вот плутовка: ее в дверь, она в окно.

lisitsa1962 08 августа 2018 | 12:52

То не говорили ничего об отравлении, заботясь о здоровье, боясь что не переживёт. А теперь 90летней женщине перелет хотят устроить. Где логика?

rom8883 08 августа 2018 | 12:56

Уже нахлебалась российской жизни?

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