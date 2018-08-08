Виктория Скрипаль хочет поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей бабушки

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, хочет поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей 90-летней бабушки. О своих планах Виктория рассказала РИА Посольство Великобритании дважды отказывало ей в визе, ссылаясь, в частности, на несоответствие миграционным требованиям.

После отравления в Солсбери Виктория Скрипаль неоднократно участвовала в программах и ток-шоу федеральных телеканалов. 10-го июля на ВВС вышел материал, в котором говорилось, что Виктория уже несколько месяцев официально трудоустроена в продюсерской компании «Директ», которая делает ток-шоу для Первого канала. Правда, позже Скрипаль заявила, что не разговаривала с журналистами ВВС и не давал интервью по поводу гонораров.