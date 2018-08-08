Прокуратура Астрахани начала проверку в частном детском саду, где, как утверждают родители, детей ясельного возраста связывали пеленками. Об этом ТАСС сообщила представитель ведомства Юлия Свитина.

Ранее в сеть попало видео, которое сделала няня этого детского сада. В самом учреждении заявляют, что это провокация, связанная с происками конкурентов.

