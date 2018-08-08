Прокуратура Астрахани начала проверку в частном детском саду
Прокуратура Астрахани начала проверку в частном детском саду, где, как утверждают родители, детей ясельного возраста связывали пеленками. Об этом ТАСС сообщила представитель ведомства Юлия Свитина.
Ранее в сеть попало видео, которое сделала няня этого детского сада. В самом учреждении заявляют, что это провокация, связанная с происками конкурентов.
Комментарии7
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olegleon 08 августа 2018 | 11:42
а вот взяли бы в совладельцы детсада жену прокурора и жили бы спокойно. бедно, но спокойно. а то выделились, так теперь отвечать придётся
nns33 08 августа 2018 | 11:55
Идиотизм! Пришли конкуренты и связали детей пелёнками,чтобы навредить . А где ж сотрудники были ? Может,малыши сами себя спеленали ? Зачем выставляют сами себя на посмешище?
vasyakirin 08 августа 2018 | 12:05
nns33: а чо, детей уже не пеленают?
nns33 08 августа 2018 | 12:09
vasyakirin: а чо, детей уже не пеленают? ====== А ВЫ не знали,что уже давно не пеленают даже грудничков? А кто пеленает детей ясельной группы,которые уже ходят и кушают сами?
lisitsa1962 08 августа 2018 | 12:35
vasyakirin: а чо, детей уже не пеленают? // --- Не пеленают и давно, лет 20 точно
zemljanka 08 августа 2018 | 12:30
Сочувствую деткам и родителям, впереди еще садик, школа и т.д.
hastur 08 августа 2018 | 12:40
Прокуратура Астрахани начала проверку в частном детском саду, где, как утверждают родители, детей ясельного возраста связывали пеленками, прогоняли водометами с детской площадки и развозили по домам в автозаке.