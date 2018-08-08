Представители крупнейших нефтяных компаний намерены встретиться с Путиным
Представители крупнейших нефтяных компаний намерены встретиться с президентом Путиным, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем повышении акциза. По данным «Ведомости», совещание пройдет в конце августа в Кемерове.
По итогам переговоров нефтяники намерены добиться изменений в налоговом маневре, который позволит получить им дополнительно три триллиона рублей.
Комментарии14
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olegleon 08 августа 2018 | 11:37
"- нет, не треснет" - заявили представители нефтяных компаний
tvitov66 08 августа 2018 | 11:51
olegleon: нацЛидеру некогда - он в Ливию вводит ... положит конец, так сказать, их гражданской войне нашими ихтамнетами
tadolg 08 августа 2018 | 11:43
Строго так - они НАМЕРЕНЫ..... прям, видимо, его к ответу призовут
glotze7 08 августа 2018 | 11:46
Слуший, дэнег дай? А? Кирасинка совсем худой стал... - где-то я это уже слышал. :)
do2112 08 августа 2018 | 11:49
ну чтоб им дать три трилиона надо на пенсию выходить лет как в 120
peresvet73 08 августа 2018 | 11:51
Братва на стрелку собирается
dorin1987 08 августа 2018 | 12:07
/о дальнейшем повышении акциза./ - Продолжается сбор средств от населения РФ на предоплату за ымперский комплекс неполноценности РФ.
lisitsa1962 08 августа 2018 | 12:12
Выпорют пацана.
radionews 08 августа 2018 | 12:14
Прекрасно.
Значит, ихтамнетов- новобранцев отправят массово в последний бой в ЦАР, в Южный Судан, в Ливию, в Абхазию, Осетию, лугандон, в Йемен, Сирию, Сомали, далее везде.
По сложившейся традиции, переждав пару лет, спасённые народы начинают хором орать "русские каратели, вон отсюда!!" И активно зачищают свою территорию от этих упырей.
Рашкомамки, готовьте сухпай на три дня для своих сынулек и бегом в военкомат, записываться в очередь на получение гробовых. Дадут, только если сможете доказать, что их Путин туда отправил. Но не докажете, потому что он их туда не отправлял. Они добровольцы, с Вовы взятки гладки.
kunst54 08 августа 2018 | 12:19
"Стали речи говорить -
Все про долголетие,
Нефть сосать решили погодить:
Вкусное - на третье".
kryimzdick 08 августа 2018 | 12:25
Пока у нас в городе не разорили водочный завод, я верил в российский бизнес
hiryrg 08 августа 2018 | 12:29
Увеличить акциз, дополнительные миллиарды рублей. Сволочи! Которые грабят мою страну! Ничего не производя, а только-хапать...
hastur 08 августа 2018 | 12:32
Представители крупнейших нефтяных компаний намерены встретиться с Путиным за чашечкой крови
nikruchev 08 августа 2018 | 12:35
Табакерку прихватили?