Представители крупнейших нефтяных компаний намерены встретиться с Путиным

Представители крупнейших нефтяных компаний намерены встретиться с президентом Путиным, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем повышении акциза. По данным «Ведомости», совещание пройдет в конце августа в Кемерове.

По итогам переговоров нефтяники намерены добиться изменений в налоговом маневре, который позволит получить им дополнительно три триллиона рублей.