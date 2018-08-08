Центризбирком планирует одобрить вопросы трех инициативных групп по пенсионному референдуму

Такие заключения подготовлены к сегодняшнему заседании комиссии, на котором будет рассматриваться этот вопрос, — сообщает ТАСС.

В начале июля КПРФ попыталась инициировать референдум против повышения пенсионного возраста, однако Центризбирком посчитал, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение. На этом основании инициативной группе было отказано.