Непризнанные власти Ливии заявили о необходимости вмешательства Владимира Путина для разрешения кризиса.
В стране уже седьмой год нет единого правительства, там продолжаются боевые действия.
Россия и лично ее президент способны разрешить ливийский кризис дипломатическим путем. Об этом в интервью РИА рассказал представитель Ливийской национальной армии, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. ЛНА представляет собой военную организацию, поддерживающую парламент Ливии. ООН эту власть не признает.
По словам аль-Мисмари, с помощью российской дипломатии можно будет удалить зарубежных игроков с ливийской арены. В качестве примеров генерал привел Турцию, Катар и Италию. Он подчеркнул, что лишь ЛНА и парламент являются легитимными властными структурами в Ливии.
«Мы очень сильно доверяем России» — заявил аль-Мисмари, добавив, что слово Кремля услышат другие страны. По его мнению, Москва также может обсудить ливийскую проблему с Суданом, с территории которого прибывают террористы.
Нестабильная ситуация в Ливии сохраняется с 2011 года, когда в результате гражданской войны была свергнута власть Муаммара Каддафи.
Комментарии12
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olegleon 08 августа 2018 | 11:17
"когда в результате гражданской войны"
т.е. не в результате вмешательства западных стран уже? быстро историю переписывают некоторые
arye_11 08 августа 2018 | 11:22
olegleon:
Олень.
Каких "западных стран"?
Ливия - это сбитый до кучи в искусственное образование клубок ненавидящих друг друга и племен. И вместе они держались только под властью диктатора.
Диктатор сдох и все полетело верх тормашками.
Причем здесь "запад"?
ukov 08 августа 2018 | 11:25
arye_11:
Причем здесь "запад"?
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трехколесный мозги смажь, хотя бы солидолом...
arye_11 08 августа 2018 | 11:28
ukov:
Суков.
Веди себя корректно, а не то я этим солидолом смажу твой анус.
kottigr1 08 августа 2018 | 11:31
ukov: Лично я - за войну Путина в Ливии до победного.. ! Пусть Путин собирает всех своих путинистов, наёмников и ведет их силами бесконечную наземную операцию в Ливии.. Давайте будем сражаться в Сирии, ЦАР и Ливии до последнего путиниста.. !
leonidrb 08 августа 2018 | 11:30
arye_11: Каддафи убили местные при поддержке Запада и США.
alex_0049 08 августа 2018 | 11:33
olegleon:
...к сожалению мир захлестнула некомпетенщина...... ..париж , который бомбил эту самую ливию , зассан настолько , что уже впору противогазы носить...... ..коммунальных дел люди некомпетентны........., ...или нет денег, что уввязывается с бомбёжками не убегут в развитии и купят чего-нибудь на восстановление.......
stebinmaku 08 августа 2018 | 11:20
ЛНА объявили о начале создания ЛНР - Ливийской Народной Республики..
plank1957 08 августа 2018 | 11:22
Нам только Ливии и не хватает для полного счастья. Ах да, под этим соусом еще налог на воздух можно ввести, а то без Путина и воздуха в России не было бы.
vaka257 08 августа 2018 | 11:25
Жди теперь 200-е теперь и из Ливии...Хватит ума у Путина не вмешиваться в гражданскую войну(понятно что воевать будут наёмники из вагнера,но средства будут из кармана российских пенсионеров и налогоплательщиков)...)
klukvik 08 августа 2018 | 11:26
У ВВП Ливия с черенком от лопаты ассоциируется, лучше не зовите и не напоминайте
radionews 08 августа 2018 | 11:37
Как говорят в Одессе, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма. Спалился чувак с первой буквы.
Путин ввидивайска и путин придет порядок наведёт это кричалки русский армии на Донбассе и в Крыму, так что махмудка разоблачен как продажная шкурка на подсосе у воффки
Махмуд, ну-к, поведай миру, сколько денег в проклятой американской и гейропской валюте русские кураторы тебе наобещали за это тяффканье.