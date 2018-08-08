Непризнанные власти Ливии заявили о необходимости вмешательства Владимира Путина для разрешения кризиса.

В стране уже седьмой год нет единого правительства, там продолжаются боевые действия.

Россия и лично ее президент способны разрешить ливийский кризис дипломатическим путем. Об этом в интервью РИА рассказал представитель Ливийской национальной армии, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. ЛНА представляет собой военную организацию, поддерживающую парламент Ливии. ООН эту власть не признает.

По словам аль-Мисмари, с помощью российской дипломатии можно будет удалить зарубежных игроков с ливийской арены. В качестве примеров генерал привел Турцию, Катар и Италию. Он подчеркнул, что лишь ЛНА и парламент являются легитимными властными структурами в Ливии.

«Мы очень сильно доверяем России» — заявил аль-Мисмари, добавив, что слово Кремля услышат другие страны. По его мнению, Москва также может обсудить ливийскую проблему с Суданом, с территории которого прибывают террористы.

Нестабильная ситуация в Ливии сохраняется с 2011 года, когда в результате гражданской войны была свергнута власть Муаммара Каддафи.