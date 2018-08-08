В Белоруссии продолжаются обыски у журналистов

Следователи пришли к обозревателю телерадиокомпании Deutsche Welle Павлу Быковскому. Обыск провели в квартире Павла Быковского и его жены Ольги. По словам журналиста это связано с делом о краже информации у государственного агентства БелТА. Официальные обвинения ему не предъявлены, следователи уверяют, что пришли проверить конкретный адрес, а не лично журналиста телерадиокомпании Deutsche Welle и пока подозреваемым по делу он не проходит. Павел Быковский сообщил белорусской службе «Радио свобода», что «много лет не интересовался информационной лентой «БелТА» и не имеет отношения к делу о несанкционированном доступе к ней. Одновременно обыски продолжаются в офисе белорусской компании «ТутБай Медиа», сотрудников которого подозревают в незаконном использовании платной подписки. По версии следствия, к базе государственного агентства без внесения оплаты подключались более 15 тысяч раз. Во вторник были задержаны главный редактор Марина Золотова и редакторы, их уже допросили.

По законам Белоруссии обвиняемым грозит до 2 лет лишения свободы.