Центризбирком намерен одобрить вопросы, предложенные инициативными группами, о повышении пенсионного возраста

Центризбирком намерен одобрить вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на референдум о повышении пенсионного возраста, — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления ЦИКа. Эти вопросы будут рассмотрены на сегодняшнем заседании.