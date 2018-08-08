Центризбирком намерен одобрить вопросы, предложенные инициативными группами, о повышении пенсионного возраста
Центризбирком намерен одобрить вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на референдум о повышении пенсионного возраста, — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления ЦИКа. Эти вопросы будут рассмотрены на сегодняшнем заседании.
Комментарии3
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parasuk_ 08 августа 2018 | 11:15
Сразу видно кто реально борется за народ, а кто лузер и импотент навальный, зазывающий хомячков на нелепые митинги :)
radionews 08 августа 2018 | 11:23
Особенно првеселило замечание ЦИК относительно плохой формулировки, предложенной камуняками. ЦИК сказал, чтоб красно-коричневые переформулировал вопрос, т.к., если рейхсферендум пройдет после утверждения закона, то получится, что они голосуют за повышение возраста.
Это восхитительное признание, что все вот эти камуняцкие инициативы это с самого начала просто игра в бирюльки с глупыми аборигенами рахи. Камуняки попиарятся, все буйные будут заняты устройством рейхсферендума, законы утвердят своим чередом, без участия шелупони. И волки сыты, и оставшиеся овцы в стойле. Красота.
bike_nty 08 августа 2018 | 11:31
Легким движением руки референдум против повышения пенсионного возраста превращается в референдум о повышении пенсионного возраста, формулировки ответов "да, согласен" и "нет, не возражаю"...