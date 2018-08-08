США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали заявление «К 10-летию российского вторжения в Грузию»

США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали совместное заявление «К 10-летию российского военного вторжения в Грузию».

Авторы призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска с оккупированных территорий.

Десять лет назад, 8 августа 2008 года, российские военные вступили в конфликт с Грузией на стороне Южной Осетии и Абхазии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска продвинулись вглубь Грузии и остановились в 80 километрах от Тбилиси, — напоминает издание Медуза.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отрицает, что в 2008 году грузинская армия бомбила мирный Цхинвал.

Саакашвили утверждает, что продвижение российских войск в 2008 году остановили только угрозы со стороны США.

В свою очередь, спецпредставитель президента России Сергей Иванов в интервью

«Коммерсантъ» заявил, что Госдепартамент США неофициально признал Михаила Саакашвили инициатором войны — Иванов ссылается на бывшего госсекретаря Кондолизу Райс, которая в частных беседах утверждала, что американцы — «ни при чем», и что «Саакашвили сорвался с поводка».