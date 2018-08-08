США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали заявление «К 10-летию российского вторжения в Грузию»
США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали совместное заявление «К 10-летию российского военного вторжения в Грузию».
Авторы призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска с оккупированных территорий.
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, российские военные вступили в конфликт с Грузией на стороне Южной Осетии и Абхазии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска продвинулись вглубь Грузии и остановились в 80 километрах от Тбилиси, — напоминает издание Медуза.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отрицает, что в 2008 году грузинская армия бомбила мирный Цхинвал.
Саакашвили утверждает, что продвижение российских войск в 2008 году остановили только угрозы со стороны США.
В свою очередь, спецпредставитель президента России Сергей Иванов в интервью
«Коммерсантъ» заявил, что Госдепартамент США неофициально признал Михаила Саакашвили инициатором войны — Иванов ссылается на бывшего госсекретаря Кондолизу Райс, которая в частных беседах утверждала, что американцы — «ни при чем», и что «Саакашвили сорвался с поводка».
Комментарии9
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olegleon 08 августа 2018 | 11:10
второй день заявления публикуют.
ukraminadozemljudobrjt 08 августа 2018 | 11:13
США и к ним присосавшиеся
serhio_25__ 08 августа 2018 | 11:14
Ждем следующего юбилея, чтобы эти страны сделали новое заявление. А до тех пор они будут молчать и плевать на Грузию.
kottigr1 08 августа 2018 | 11:29
serhio_25__: Путин превратил Абхазию и Южную Осетию в пустыню, заселенную остаткам нищего населения, которое мечтает сбежать из этих "черных дыр"..
Что там Медведев врал в 2008 году про "геноцид" ?
serhio_25__ 08 августа 2018 | 11:34
kottigr1: ""Путин превратил Абхазию и Южную Осетию в пустыню, заселенную остаткам нищего "" - существо, ты там было? У меня туда знакомые ездят. Там отличное место для отдыха.
vaka257 08 августа 2018 | 11:15
Путину рано или поздно,но придётся за всё заплатить...
olegleon 08 августа 2018 | 11:21
vaka257: все когда-нибудь заплатят за свои дела. и они, и Вы, и я.
viktorova 08 августа 2018 | 11:16
Иванов и Медведев - молодцы. С поводка не срываются. У ноги сидят.
plank1957 08 августа 2018 | 11:30
Если Кремль откажется от признания Южной Осетии и Абхазии, то каков будет тогда их статус? Не иначе, как оккупированные территории? Но сие означает, что РФ признает себя агрессором. На это Кремль пойтить никак не может.