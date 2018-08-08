В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который бросал венки и цветы в Вечный огонь на Марсовом поле
В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который бросал венки и цветы в Вечный огонь на Марсовом поле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Пока составлен протокол по статье мелкое хулиганство, — сообщает ТАСС.
Комментарии4
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yralez 08 августа 2018 | 10:50
Так он потушить пытался или чтобы разгорелось больше ?
Он террорист-экстремист или путриот ?
noxepy_7_40_ 08 августа 2018 | 10:55
yralez: Не, тупо хохол.
ukov 08 августа 2018 | 11:01
noxepy_7_40_:
Не, тупо хохол.
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скорее кто-то из гришкиных яблочных...
на носу яблочный Спас
vladimirbelarus 08 августа 2018 | 11:14
Экстремизм не разглядели у социально близкого?