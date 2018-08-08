В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который бросал венки и цветы в Вечный огонь на Марсовом поле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Пока составлен протокол по статье мелкое хулиганство, — сообщает ТАСС.