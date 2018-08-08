Лесные пожары в районе Алгарве в Португалии пока не повлияли на отдых российских туристов
Просьб о досрочном возвращении и данных о пострадавших нет, — сообщает Ассоциация туроператоров. По ее данным, сейчас в Португалии отдыхает около тысячи организованных туристов из России и примерно около двух тысяч россиян, которые приехали в страну самостоятельно.
Комментарии2
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yralez 08 августа 2018 | 10:52
От каких трудов отдыхают там богатенькие буратины ?
От службы ?
или уже на пенсии после службы ?
mchappy 08 августа 2018 | 11:12
А чем российские туристы отличаются от остальных, позвольте поинтересоваться? Лишней хромосомой?