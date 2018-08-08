Лесные пожары в районе Алгарве в Португалии пока не повлияли на отдых российских туристов

Просьб о досрочном возвращении и данных о пострадавших нет, — сообщает Ассоциация туроператоров. По ее данным, сейчас в Португалии отдыхает около тысячи организованных туристов из России и примерно около двух тысяч россиян, которые приехали в страну самостоятельно.