Во время саммита в Хельсинки президент России предложил президенту США сократить вооружение двух стран, в том числе, ядерное оружие, а также запретить размещение оружия в космосе. Об этом сообщает издание «Политико», оно ссылается на документ на русском языке, полученного от источника, близкого к переговорам.

В Белом доме отказались отвечать на вопросы «Политико» и заявили, что Трамп не получал никаких документов от президента России.