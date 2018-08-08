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10:38, 08 августа 2018

Во время саммита в Хельсинки президент России предложил президенту США сократить вооружение двух стран

Во время саммита в Хельсинки президент России предложил президенту США сократить вооружение двух стран, в том числе, ядерное оружие, а также запретить размещение оружия в космосе. Об этом сообщает издание «Политико», оно ссылается на документ на русском языке, полученного от источника, близкого к переговорам.

В Белом доме отказались отвечать на вопросы «Политико» и заявили, что Трамп не получал никаких документов от президента России.

Комментарии

17

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olegleon 08 августа 2018 | 10:44

"оно ссылается на документ на русском языке, полученного от источника, близкого к переговорам. "

или "сообщает агентство ОБС (Одна Бабка Сказала)"

tvitov66 08 августа 2018 | 11:05

olegleon: "Трамп не получал никаких документов от президента России" - даже в администрации ТрампНАШа знают что верить карлику на слово это себя не уважать - соврёт 146%!

olegleon 08 августа 2018 | 11:23

tvitov66: так я и говорю "по сообщению агентства ОБС"

olegleon 08 августа 2018 | 11:30

tvitov66: "Politico — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния"

hunterhead 08 августа 2018 | 11:21

olegleon: "или "сообщает агентство ОБС (Одна Бабка Сказала)"

А что, Вовка уже стал бабкой? :-D

olegleon 08 августа 2018 | 11:27

hunterhead: "Об этом сообщает издание «Политико», оно ссылается на документ на русском языке, полученного от источника"
ну если он работает в этом издании или является источником этого издания только.
но ты же любишь доверять фейковым новостям ))))

andygo__ru 08 августа 2018 | 11:36

hunterhead: "А что, Вовка уже стал бабкой? :-D" ---

--- да, похоже на то: уж очень Владимира Владимировича эта тема интересовала, судя по его выступлениям прежних лет. И - вот оно, срослось!

Мечты - сбываются (С): Газпром

andre_klimov 08 августа 2018 | 10:48

У Путина уже начало деменции?

tvitov66 08 августа 2018 | 11:08

andre_klimov: Тут все гораздо хуже: "Еще не так давно врачи в один голос говорили о безопасности, ботокса и что ему надо всего от пары недель до месяца чтобы полностью вывестись из организма. Итальянские учёные провели эксперименты на крысах, и опровергли это утверждение. Крысам вводили ботокс, и исследовали их мозг. В результате исследования, в тканях мозга были обнаружены ферменты ботулотоксина, который не вывелся из организма."(с)

kryimzdick 08 августа 2018 | 10:49

Совок тоже за мир боролся во всем мире, пока не помре

radionews 08 августа 2018 | 10:52

Миротворец кренов.
Когда все слегка подзабылось, он решил присочинить, как он рьяно боролся с трампом за мир.
"Не верю!"- говорил в таком случае Станиславский.

yralez 08 августа 2018 | 10:55

Пу Тын н и Ким Ын........за слова отвечают своим скотом

lager23 08 августа 2018 | 10:55

— А может, не надо?
— Надо, Федя, надо!

wuwer 08 августа 2018 | 11:02

Пару часиков назад... инфа была совсем другая: " Путин ХОТЕЛ предложить...."
Но не вышло....на чё-то обиделся и промолчал

olegleon 08 августа 2018 | 11:25

wuwer: от лат. informare — «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать»
в этот раз от последнего термина. кто-то что-то придумал и вот уже фейк гуляет по СМИ

vladimirbelarus 08 августа 2018 | 11:10

А ещё что придумаете?

sergo_25_26 08 августа 2018 | 11:32

Из разряда -мыши против сыра или тигры против мяса.

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