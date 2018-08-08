Центризбирком рассмотрит вопросы инициативных групп, которые предлагают провести референдум по пенсионной реформе
Центризбирком рассмотрит сегодня вопросы трех инициативных групп, которые предлагают провести референдум по пенсионной реформе. Ряд из них формулировали совместно с ЦИК.
Первую инициативную группу создал представитель партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, вторую — отделение КПРФ в Иркутской области. Кому принадлежит идея создания третье группы пока не ясно, о ее появлении стало известно только во вторник, пишет газета «Коммерсантъ». По ее данным одобрить Центризбирком может все формулировки. Вопрос, предложенный КПРФ, достаточно объемный, однако его готовили с участием правового управления ЦИК. Звучит он так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?». Вопрос «Справедливой России» аналогичен по смыслу и в случае если справедливороссы первыми пройдут процедуру регистрации в Мосгоризбиркоме, коммунистам могут отказать, отмечает «Интерфакс».
Во многих городах России прошла серия митингов против пенсионной реформы. Самый многочисленный состоялся в Москве.
Комментарии4
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serge_moro 08 августа 2018 | 10:54
ЦК, ЦИК, ИЦИК все это ПШИК,так как все решает озерный мафиози
dx555 08 августа 2018 | 11:07
Согласно Конституции РФ
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.
Народ требует провести референдум и имеет Конституционное право . Каким образом ЦИК присвоил себе полномочия остается только гадать.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
противоречащие Конституции.
serge_moro 08 августа 2018 | 11:11
dx555: Путин заткнул эту Конституцию в задницу народу,которому,что-то принадлежало до него. Сегодня все в России принадлежит Озеру
alexeycapitan 08 августа 2018 | 11:08
Если не согласуют референдум, то кандидаты от ЕдРа пролетят на выборах 9 сентября. А там и массовые митинги подоспеют.