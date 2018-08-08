Центризбирком рассмотрит вопросы инициативных групп, которые предлагают провести референдум по пенсионной реформе

Центризбирком рассмотрит сегодня вопросы трех инициативных групп, которые предлагают провести референдум по пенсионной реформе. Ряд из них формулировали совместно с ЦИК.

Первую инициативную группу создал представитель партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, вторую — отделение КПРФ в Иркутской области. Кому принадлежит идея создания третье группы пока не ясно, о ее появлении стало известно только во вторник, пишет газета «Коммерсантъ». По ее данным одобрить Центризбирком может все формулировки. Вопрос, предложенный КПРФ, достаточно объемный, однако его готовили с участием правового управления ЦИК. Звучит он так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?». Вопрос «Справедливой России» аналогичен по смыслу и в случае если справедливороссы первыми пройдут процедуру регистрации в Мосгоризбиркоме, коммунистам могут отказать, отмечает «Интерфакс».

Во многих городах России прошла серия митингов против пенсионной реформы. Самый многочисленный состоялся в Москве.