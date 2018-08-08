Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов
Акции АФК «Система» упали на 4,5% в начале торгов, — сообщает РИА со ссылкой на данные биржи. Ранее стало известно о требовании нескольких американских сенаторов ввести санкции в отношении основного владельца «Системы», Владимира Евтушенкова. Госдепартамент обещает изучить этот вопрос.
Комментарии3
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grazschdanin 08 августа 2018 | 10:57
Акции АФК «Система» упали на 4,5% из-за требовании нескольких американских сенаторов ввести санкции в отношении основного владельца «Системы». И это ещё при том, что Госдепартамент только обещает изучить этот вопрос.
Разве экономика может так сильно зависеть от слухов?
Вот стоят на рынке продавцы картошки, подходит некто и говорит, что скоро к ним санкции применят и что, вся картошка резко дешеветь должна? Какой дикий абсурд. Не мудрено, что в головах простых американцев каша, если они по подобным правилам живут.
vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 11:02
Американцы ещё и пукнуть толком не успели, а российские акции уже в штаны наделали...
Ещё никогда Россия не была так зависима от Америки, как при Владимире Владимировиче.
fedor57 08 августа 2018 | 11:12
Евтушенкову и так нехило досталось от Игоря Ивановича. Видимо амеры решили его окончательно добить.