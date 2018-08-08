Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе Эстонией
В ВВС страны считают, что снаряд теоретически мог долететь до российской территории.
Ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» произошел накануне днем. Ее выпустил испанский истребитель Eurofighter, входящий в миссию НАТО. Инцидент произошел к северу от города Отепя, самолет в этот момент находился на высоте шести километров.
По оценке командующего ВВС Эстонии Рииво Валге, выпущенная ракета теоретически могла попасть на российскую территорию. Его слова приводит газета «Постимеэс». Это произошло бы, если ракета полетела на восток, но она была выпущена в северном направлении. У снаряда был активирован режим самоуничтожения, поэтому ракета должна была взорваться еще в воздухе. Тем не менее, есть вероятность, что она могла упасть на землю. Зона возможного падения находится в 40 километрах от города Тарту. Сейчас силы обороны ведут операцию по поиску ракеты. В случае ее обнаружения местных жителей просят не трогать снаряд и немедленно сообщить ВВС страны.
Расследование инцидента ведут ВВС Эстонии, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.
Комментарии17
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baran_provokator 08 августа 2018 | 10:19
что по этому поводу думает диспетчер Карлос?
serhio_25__ 08 августа 2018 | 10:39
baran_provokator: Кстати, а где украинский диспетчер, что он думает по этому поводу?
ukov 08 августа 2018 | 10:56
baran_provokator:
тоже, что и летчик Волошин...
stebinmaku 08 августа 2018 | 10:22
Над всей Эстонией безоблачное небо..
serhio_25__ 08 августа 2018 | 10:41
stebinmaku: Тут самое смешное, что эстонцы практически уже извиняются за то что по ним пальнули ракетой: " Речь идет «о чрезвычайно редком и достойном сожаления инциденте», и в данный момент «самое главное — обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками", заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
skuull 08 августа 2018 | 10:23
Главная опасность для прибалтийских вымиратов не Россия, а войска НАТО...
olegleon 08 августа 2018 | 10:24
вот так вот из-за идиотов и может начаться война
noxepy_7_40_ 08 августа 2018 | 10:25
То ли ещё будет)))))
07.08.2018
Жертвами незапланированного авиаудара США стали девять афганских полицейских. Об этом местным СМИ сообщил заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими, передает "Интерфакс".
По словам чиновника, в результате ошибочного удара Военно-воздушных сил США по полицейскому контрольно-пропускному пункту на территории уезда Азра, центральной провинции Логар, погибли девять афганских полицейских, ранения получили еще 15 стражей порядка.
Представительство НАТО в Кабуле подтвердило авиационный полет, запрошенный афганскими силами. Однако альянс не предоставил никакой информации о причинах произошедшего.
v_o_v_a_n_1967 08 августа 2018 | 10:29
Через пару лет МИД Эстонии заявит по этому поводу решительный протест Испании.
gen_sko 08 августа 2018 | 10:37
НАТОвский развод, прощупывают антиракетную оборону России. Нужен симметричный ответ, чтобы неповадно было запускать ракеты.
viktorova 08 августа 2018 | 10:41
gen_sko: симметричный ответ - это МО выпустить ракету по своей территории. Бомбануть Воронеж?
korikov 08 августа 2018 | 11:07
viktorova:
Пока мы видим, что симетричный ответ Украины - бомбандировка Луганской области. А Воронеж бомбят только в альтернативной реальности умом не здоровых.
goga77 08 августа 2018 | 10:43
Предлагаю, наградить гишпанца правительственной наградой и присвоить звание «Путинский Сокол».
goga77 08 августа 2018 | 10:58
elen_starikova: Древние говорили: «te dicunt-probare».
lawyer12 08 августа 2018 | 10:53
Из Мадрида с любовью)))
komiccap_nkvd 08 августа 2018 | 10:54
Прибалтика превратилась в полигон для испытаний вооружения НАТО.
Судьба третьих стран мира.
grazschdanin 08 августа 2018 | 11:01
А если бы она вылетела за пределы маленькой Эстонии и поразила гражданский самолёт? Опять Россию бы обвинили?