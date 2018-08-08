Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе Эстонией

В ВВС страны считают, что снаряд теоретически мог долететь до российской территории.

Ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» произошел накануне днем. Ее выпустил испанский истребитель Eurofighter, входящий в миссию НАТО. Инцидент произошел к северу от города Отепя, самолет в этот момент находился на высоте шести километров.

По оценке командующего ВВС Эстонии Рииво Валге, выпущенная ракета теоретически могла попасть на российскую территорию. Его слова приводит газета «Постимеэс». Это произошло бы, если ракета полетела на восток, но она была выпущена в северном направлении. У снаряда был активирован режим самоуничтожения, поэтому ракета должна была взорваться еще в воздухе. Тем не менее, есть вероятность, что она могла упасть на землю. Зона возможного падения находится в 40 километрах от города Тарту. Сейчас силы обороны ведут операцию по поиску ракеты. В случае ее обнаружения местных жителей просят не трогать снаряд и немедленно сообщить ВВС страны.

Расследование инцидента ведут ВВС Эстонии, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.