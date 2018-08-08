Издание «Проект» рассказало о стремлении семьи Патрушева установить контроль над ракетостроительной отраслью
Издание «Проект» рассказало о стремлении семьи Николая Патрушева установить контроль над отечественной ракетостроительной отраслью.
Отечественное ракетостроение пользуется особой любовью Владимира Путина: например, половину последнего послания Федеральному собранию президент посвятил видам вооружения, которые могут поразить противника в любой точке планеты. Неудивительно, что за эту отрасль идет ожесточенная борьба.
Основные претенденты на лидерство — это Дмитрий Рогозин, который последние несколько месяцев занимается реформой «Роскосмоса», и семья Николая Патрушева: племянник секретаря Совета безопасности страны, Владимир Патрушев, с 2014 года возглавляет концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», выпускающий мины и торпеды. Через несколько месяцев после его назначения на этот пост предприятие потеряло самостоятельность: в марте 2015 года президент подписал указ о включении организации в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В результате между кланом Патрушевых и руководством КТРВ разгорелся конфликт, который перерос в уголовное дело против топ-менеджеров корпорации. Фигурантов обвиняют в том, что старые ракеты они не утилизировали – их частично продали на Украину, похитив вырученные от сделки деньги, а частично использовали при создании новых боеприпасов.
Сейчас расследование этого дела близко к завершению. Источники «Проекта» в аппарате Совбеза и в Миноборны прогнозируют, что по итогам суда фигуранты отправятся в колонию, в КТРВ сменится руководство, а сама корпорация окончательно станет зоной влияния Николая Патрушева.
Планы объединить все предприятия ракетостроения под своим крылом есть у «Ростеха», хотя компания Сергея Чемезова сейчас в большей степени занята поглощением Объединенной авиастроительной корпорации, отмечается в публикации «Проекта».
Комментарии22
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mag_1 08 августа 2018 | 10:21
наверное, для крепкой обороноспособности страны нужны не разборки,а здоровая конкуренция , как при СССР?
gordy 08 августа 2018 | 10:29
Пихаются, как хряки у кормушки?
tvitov66 08 августа 2018 | 10:38
gordy: может всё таки установить контроль над ракетоРИСОВАЛЬНОЙ отраслью?
zemljanka 08 августа 2018 | 11:19
Кадавры.
blindpew_33 08 августа 2018 | 11:01
mag_1: ну положим, в СССР про "здоровую конкуренцию" говорить было трудно. Но некоторое подобие да, было. За принятие на вооружение обычно боролись несколько контор, не всегда честными способами, и уж точно не на свои деньги - всегда на государственные. Независимо от результата финансирование шло в полной мере, и никто банкротом не оставался.
Сейчас совсем по-другому, никакого даже декоративного подобия конкуренции нет, везде монополисты, прибираемые к рукам "кем надо".
hunterhead 08 августа 2018 | 11:12
mag_1: "наверное, для крепкой обороноспособности страны нужны не разборки,а здоровая конкуренция , как при СССР?"
Вы имеете в виду ту конкуренцию, от которой СССР и развалился, mag_1? :-D
apels 08 августа 2018 | 11:26
mag_1: Конкуренция была. Кто отпихнул проект тот и молодец :)
kondasha 08 августа 2018 | 10:26
Ребята ещё не все прибрали, есть резервы для пополнения карманов !! И огромные. Кстати, почему Ваших людей, В.В. , ДО СИХ ПОР НЕТ В РУКОВОДСТВЕ пЕНСИОННОГО фОНДА??? Ау , чей сын туда пойдёт?
tvitov66 08 августа 2018 | 11:13
kondasha: не обязательно сын - есть дочери, племянники и пр. крестники нашего нацЛидера сверхдержавы
jamba 08 августа 2018 | 10:27
Надо отдать, "семьи" должны хорошо кормиться! Иначе, они становятся злыми и начинают пакостить;)))))))))))
kryimzdick 08 августа 2018 | 10:30
За что же России такое счастье, Господи?
testmeter 08 августа 2018 | 10:42
kryimzdick:
Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей
А также в области балету
Мы впереди планеты всей
ze_danil 08 августа 2018 | 10:31
там не сколько ракеты интересны, сколько финансирование из бюджета
dfy 08 августа 2018 | 10:35
Оборонку нельзя отдавать в частные руки, потому что тогда, всё быстро придёт в упадок и станет как в Америке. Русские изобретатели не станут работать должным образом на буржуйском предприятии. Буржуям можно доверить только метлу, чтобы дворы подметать, да и то, всё дело завалят.
viktorova 08 августа 2018 | 10:38
//частично продали на Украину, похитив вырученные от сделки деньги, а частично использовали при создании новых боеприпасов.//
Нихерасе у нас фсб и разведка работает. РАКЕТЫ контрабандой вывозят, деньги тырят. Вова и Димы, конечно, не в курсе.
Ещё про новичек что-то рассказывают...
blindpew_33 08 августа 2018 | 11:30
viktorova: не бойтесь, всё под контролем.
ФСБ наверняка была в курсе и в доле.
Такие куски мимо рта не проносятся.
anna20869 08 августа 2018 | 10:45
Аха- ха. Да пусть берут под свой контроль и хоть подавятся- что не разворуют, то угробят. Может тогда Америке грозить нечем будет
yralez 08 августа 2018 | 10:47
Генералы путинской ОПГ дербанят бюджет.
Скот молчит.
blindpew_33 08 августа 2018 | 10:58
Ну вот, а кто-то тут сокрушался, что сынков-дочек маловато, чтобы прикрыть все кормушечные места.
Ничего страшного, прикроем племянниками, свояками и прочими проверенными товарищами!
remote456 08 августа 2018 | 10:58
Россию ждёт тотальный разгром, поскольку окажется, что ракеты - пустые болванки, либо наполнены разложившимися от древности компонентами, торпеды не поплывут, истребители отправятся в подводное плавание, а дымоходы под «Прощание славянки» отправятся на историческую встречу к гордому «Варягу». Останется лишь тупо нажимать кнопочки сотовых телефонов, в тщетных попытках установить связь (которой нет, как признался Иванов) по GPS, контролируемую «стратегическими партнерами», или ГЛОНАСС, ли спутники представляют военно-космический мусор. Последняя надежда (умирающая последней) - дивизия троллей с задроченными клавиатурами во главе с Кургиняна и Симонян, готовыми к «конструктивному диалогу» посредством нижнего белья, подозрительно напоминающим чей-то государственный флаг.
wuwer 08 августа 2018 | 10:59
Хунта из силовиков-тихушников , медленно... но окончательно уничтожит Россию
apels 08 августа 2018 | 11:24
Пока эти ребята пирог делят вооружение в принципе все больше отстает от современного. Одни мультики научились рисовать, да и те плохо.